Туктарова Венера Надировна

Общая информация

Родилась 17 января 1964 года.

Образование

1988 г. — окончила Казанский финансово-экономический институт, по специальности «Финансы и кредит».

Трудовая деятельность

1991-1993 гг. — начальник государственной налоговой инспекции по Комсомольскому району государственной налоговой инспекции по г. Набережные Челны.

1993-1997 гг. — заместитель начальника государственной налоговой инспекции по г. Набережные Челны.

1997-2007 гг. — заместитель Председателя Правления ПАО «АКИБАНК».

С 2007 г. — заместитель Председателя правления — начальник Управления по обслуживанию корпоративных клиентов Акционерного коммерческого ипотечного банка ПАО «АКИБАНК» г. Набережные Челны.

2015-2020 гг. — депутат Горсовета г. Набережные Челны третьего созыва.

С 2020 г. — депутат Горсовета г. Набережные Челны четвертого созыва.

Награды и звания

Награждена благодарность мэра города Набережные Челны (2016 г.).

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