Туктарова Венера Надировна
Общая информация
Родилась 17 января 1964 года.
Образование
1988 г. — окончила Казанский финансово-экономический институт, по специальности «Финансы и кредит».
Трудовая деятельность
1991-1993 гг. — начальник государственной налоговой инспекции по Комсомольскому району государственной налоговой инспекции по г. Набережные Челны.
1993-1997 гг. — заместитель начальника государственной налоговой инспекции по г. Набережные Челны.
1997-2007 гг. — заместитель Председателя Правления ПАО «АКИБАНК».
С 2007 г. — заместитель Председателя правления — начальник Управления по обслуживанию корпоративных клиентов Акционерного коммерческого ипотечного банка ПАО «АКИБАНК» г. Набережные Челны.
2015-2020 гг. — депутат Горсовета г. Набережные Челны третьего созыва.
С 2020 г. — депутат Горсовета г. Набережные Челны четвертого созыва.
Награды и звания
Награждена благодарность мэра города Набережные Челны (2016 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423818, пр-т Мира, 88а
- Телефон: (8552) 77-33-50
- Email: ran@akibank.ru
Дата последнего обновления: 24.11.2020