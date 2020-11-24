Клопоух Михаил Яковлевич
Общая информация
Родился 20 сентября 1977 года.
Образование
1999 г. — окончил юридический факультет КГУ.
Трудовая деятельность
С 2001 г. — генеральный директор клуба «Арена».
С 2003 г. — совладелец ресторана «Вееrложа».
Генеральный директор и совладелец ресторанов сети OFS (YAHHOO, «Хмельная №1», Italiano, State 51, «Капитал», «Bееrложа», «Пивной двор»).
Совладелец завода по производству катеров Velvette Marine, международного сайта по продаже водной техники Rotatemarine.com.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 24.11.2020