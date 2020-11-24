Список персон

Клопоух Михаил Яковлевич

Промышленность, Пищевая промышленность
Клопоух Михаил Яковлевич
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Родился 20 сентября 1977 года.
Образование

1999 г. — окончил юридический факультет КГУ.

Трудовая деятельность

С 2001 г. — генеральный директор клуба «Арена».
С 2003 г. — совладелец ресторана «Вееrложа».

Генеральный директор и совладелец ресторанов сети OFS (YAHHOO, «Хмельная №1», Italiano, State 51, «Капитал», «Bееrложа», «Пивной двор»).

Совладелец завода по производству катеров Velvette Marine, международного сайта по продаже водной техники Rotatemarine.com.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань

Дата последнего обновления: 24.11.2020

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