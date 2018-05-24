Марат Ильясович Галлямов
Строительство, Агентство недвижимости
Общая информация
Родился 4 ноября 1979 года в городе Набережные Челны.
Образование:
1996—2001 гг. — КГТУ им. А.Н.Туполева (КАИ)
Трудовая деятельность:
С 2013-го по настоящее время — директор федеральной риелторской компании «Этажи-Казань».
С 2013-го по настоящее время — действительный член Гильдии республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Казань, ул. Ташаяк 2а, 1 этаж
- Телефон: +7 843 210-07-70
- Сайт: kazan.etagi.com
Дата последнего обновления: 24.05.2018