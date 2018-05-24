Список персон

Марат Ильясович Галлямов

Строительство, Агентство недвижимости

Общая информация

Родился 4 ноября 1979 года в городе Набережные Челны.

Образование:

1996—2001 гг. — КГТУ им. А.Н.Туполева (КАИ)

Трудовая деятельность:

С 2013-го по настоящее время — директор федеральной риелторской компании «Этажи-Казань».

С 2013-го по настоящее время — действительный член Гильдии республики Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Казань, ул. Ташаяк 2а, 1 этаж
  • Телефон: +7 843 210-07-70
  • Сайт: kazan.etagi.com

Дата последнего обновления: 24.05.2018

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