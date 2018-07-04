Ягудин Адель Наилевич
Торговля, Розничная торговля
Общая информация
Партнер INDEVER по РТ
Образование:Казанский юридический институт при МВД РФ, специальность «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право» (2010); КГФЭИ, КФУ, специальность «Менеджмент организаций» (2011)
Трудовая деятельность:
2002 — 2011 — служба в органах внутренних дел
2011 — 2015 — начальник юридического отдела в ЗАО «Научно-технический технопарк «Союз»
2011 — по н/в — исполнительный директор ООО «Казанские кофейни»
2012 — по н/в — партнер «КАВАДРАТ консалтинг»
2014 — по н/в — партнер INDEVER по РТ
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, г. Казань, ул. Салимжанова 15\8 б
- Телефон: (843) 524-7-524
- Email: Adel.Yagudin@gmail.com
- Сайт: www.indever.com
Дата последнего обновления: 04.07.2018