Список персон

Ягудин Адель Наилевич

Торговля, Розничная торговля
Ягудин Адель Наилевич

Общая информация

Партнер INDEVER по РТ

Образование:

Казанский юридический институт при МВД РФ, специальность «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право» (2010); КГФЭИ, КФУ, специальность «Менеджмент организаций» (2011)

Трудовая деятельность:

2002 — 2011 — служба в органах внутренних дел

2011 — 2015 — начальник юридического отдела в ЗАО «Научно-технический технопарк «Союз»

2011 — по н/в — исполнительный директор ООО «Казанские кофейни»

2012 — по н/в — партнер «КАВАДРАТ консалтинг»

2014 — по н/в — партнер INDEVER по РТ

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, г. Казань, ул. Салимжанова 15\8 б
  • Телефон: (843) 524-7-524
  • Email: Adel.Yagudin@gmail.com
  • Сайт: www.indever.com

Дата последнего обновления: 04.07.2018

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