Нурутдинов Айрат Рафкатович
Общая информация
Родился 11 ноября 1971 года в Казани.
Образование
1994 г. — окончил Казанский государственный университет по специальности «радиофизика и электроника».
Трудовая деятельность
1995-1996 гг. — управляющий фондовым магазином ТОО фирмы «Алида-ПРО».
1996-1997 гг. — специалист 1 категории, ведущий специалист комитета по управлению коммунальным имуществом администрации г. Казани.
1997-1998 гг. — управляющий ОО «Казанская регистрационная компания».
1998-2003 гг. — начальник отдела приватизации и ценных бумаг, отдела информатизации Комитета по управлению коммунальным имуществом администрации г. Казани.
2003-2004 гг. — заместитель председателя комитета по управлению коммунальным имуществом администрации г. Казани.
2004-2006 гг. — заместитель главы администрации — председатель комитета по управлению коммунальным имуществом администрации г. Казани.
2006-2007 гг. — заместитель руководителя исполнительного комитета муниципального образования города Казани по земельным и имущественным вопросам.
2007-2009 гг. — глава администрации Кировского района г. Казани.
2009-2012 гг. — первый заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ.
2012-2019 гг. — помощник президента РТ.
2012-2019 гг. — председатель попечительского совета Государственного резервного фонда земель при президенте РТ.
С 7 мая 2019 г. — генеральный директор ПАО «Таттелеком».
С 2019 г. — президент баскетбольного клуба «Казаночка».
Награды и звания
Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, ул. Н.Ершова, 57
- Телефон: (843) 222-22-22
- Email: kancel@tattelecom.ru
- Сайт: https://tattelecom.ru/
Дата последнего обновления: 24.09.2020