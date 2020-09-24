Нурутдинов Айрат Рафкатович

Общая информация

Родился 11 ноября 1971 года в Казани.

Образование

1994 г. — окончил Казанский государственный университет по специальности «радиофизика и электроника».

Трудовая деятельность

1995-1996 гг. — управляющий фондовым магазином ТОО фирмы «Алида-ПРО».

1996-1997 гг. — специалист 1 категории, ведущий специалист комитета по управлению коммунальным имуществом администрации г. Казани.

1997-1998 гг. — управляющий ОО «Казанская регистрационная компания».

1998-2003 гг. — начальник отдела приватизации и ценных бумаг, отдела информатизации Комитета по управлению коммунальным имуществом администрации г. Казани.

2003-2004 гг. — заместитель председателя комитета по управлению коммунальным имуществом администрации г. Казани.

2004-2006 гг. — заместитель главы администрации — председатель комитета по управлению коммунальным имуществом администрации г. Казани.

2006-2007 гг. — заместитель руководителя исполнительного комитета муниципального образования города Казани по земельным и имущественным вопросам.

2007-2009 гг. — глава администрации Кировского района г. Казани.

2009-2012 гг. — первый заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ.

2012-2019 гг. — помощник президента РТ.

2012-2019 гг. — председатель попечительского совета Государственного резервного фонда земель при президенте РТ.

С 7 мая 2019 г. — генеральный директор ПАО «Таттелеком».

С 2019 г. — президент баскетбольного клуба «Казаночка».

Награды и звания

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.).

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