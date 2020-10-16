Шакиров Рафар Мирзанурович
Общая информация
Родился 19 октября 1957 года в г. Сарапул.
Образование
Окончил Казанский инженерно-строительный институт.
Трудовая деятельность
1983-2000 гг. — мастер, старший мастер, начальник службы «Брежневгаз», «Челныгаз».
2000-2003 гг. — директор ГУП «УКС».
2003-2005 гг. — генеральный директор ОАО «УКС».
Апрель-декабрь 2005 г. — начальник управления градостроительной политики, развития территории и инвестиций г. Набережные Челны.
2006-2009 гг. — начальник управления архитектуры, градостроительства и инвестиций исполнительного комитета города Набережные Челны.
2009-2014 гг. — заместитель руководителя исполнительного комитета г. Набережные Челны.
2016-2020 гг. — первый заместитель директора ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ».
С 2020 г. — и.о. генерального директора Фонда жилищно-коммуннального хозяйства РТ.
Награды и звания
Заслуженный строитель РТ (2012 г.).
Награды: почетная грамота Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ (2007, 2011 гг.), почетная грамота мэра (2005 г.), знак отличия «За заслуги перед городом Набережные Челны» (2007 г.).
Женат, имеет сына и дочь.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420043, ул. Нурсултана Назарбаева, д.27
- Телефон: (843) 562-05-89
- Email: Rafar.Shakirov@tatar.ru
- Сайт: http://fgkh.tatar/
Дата последнего обновления: 16.10.2020