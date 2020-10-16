Шакиров Рафар Мирзанурович

Общая информация

Родился 19 октября 1957 года в г. Сарапул.

Образование

Окончил Казанский инженерно-строительный институт.

Трудовая деятельность

1983-2000 гг. — мастер, старший мастер, начальник службы «Брежневгаз», «Челныгаз».

2000-2003 гг. — директор ГУП «УКС».

2003-2005 гг. — генеральный директор ОАО «УКС».

Апрель-декабрь 2005 г. — начальник управления градостроительной политики, развития территории и инвестиций г. Набережные Челны.

2006-2009 гг. — начальник управления архитектуры, градостроительства и инвестиций исполнительного комитета города Набережные Челны.

2009-2014 гг. — заместитель руководителя исполнительного комитета г. Набережные Челны.

2016-2020 гг. — первый заместитель директора ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ».

С 2020 г. — и.о. генерального директора Фонда жилищно-коммуннального хозяйства РТ.

Награды и звания

Заслуженный строитель РТ (2012 г.).

Награды: почетная грамота Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ (2007, 2011 гг.), почетная грамота мэра (2005 г.), знак отличия «За заслуги перед городом Набережные Челны» (2007 г.).

Женат, имеет сына и дочь.

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