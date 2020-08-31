НО Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
Общая информация
НО «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» образовано 1 октября 2013 года.
Целью Фонда являются создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий, осуществление информационно-разъяснительной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Предметом деятельности является формирование средств и имущества для обеспечения организации и своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, за счет взносов собственников помещений в таких многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законодательством источников финансирования, а также реализация иных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Основной задачей является обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства в Республике Татарстан, в том числе обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, в порядке, установленном законодательством.
Генеральный директор — Айзатуллин Марат Мансурович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420043, РФ, РТ, г. Казань, ул. Лесгафта, д. 29
- Телефон: (843) 562-05-89
- Email: zhkh.fond@tatar.ru
- Сайт: http://fgkh.tatar/
Дата последнего обновления: 31.08.2020