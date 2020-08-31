НО Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

Общая информация

НО «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» образовано 1 октября 2013 года.

Целью Фонда являются создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий, осуществление информационно-разъяснительной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Предметом деятельности является формирование средств и имущества для обеспечения организации и своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, за счет взносов собственников помещений в таких многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законодательством источников финансирования, а также реализация иных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Основной задачей является обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства в Республике Татарстан, в том числе обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, в порядке, установленном законодательством.

Генеральный директор — Айзатуллин Марат Мансурович.

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