Министерство лесного хозяйства РТ
Общая информация
Министерство лесного хозяйства РТ - исполнительный орган государственной власти Республики Татарстан, осуществляющий функции по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере лесных отношений на территории Республики Татарстан.
В систему управления Министерства входят государственные учреждения-лесхозы, деятельность которых связана с реализацией функций в сфере лесных отношений, а также иные организации государственной системы лесного хозяйства Республики Татарстан.
Основными задачами Министерства являются:
- реализация государственной политики по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере лесных отношений на территории Республики Татарстан;
- обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.
Руководитель - Назиров Алмас Аминович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420124, г. Казань, пр. Ямашева, 37а
- Телефон: (843) 221-37-01
- Email: Minleshoz@tatar.ru
- Сайт: minleshoz.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 27.08.2017