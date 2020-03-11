Трагедия «Адмирала» 5 лет спустя: погорельцы в долговой яме, а виновные на свободе

Потерявшие товар в огне предприниматели живут из кредита в кредит, торгуют на новых площадках и даже успели вновь пострадать при пожаре

Фото: Роман Хасаев

Сегодня исполняется ровно 5 лет со дня пожара в ТЦ «Адмирал», когда крупнейший в Казани крытый рынок, находившийся в 5 минутах езды от центра города, выгорел дотла. Трагедия унесла 19 жизней и спалила состояние 550 предпринимателей, работавших в переоборудованном под торговый центр цехе площадью 20 тыс. квадратных метров. После случившегося многие погорельцы вынуждены были закрыть бизнес, а оставшиеся попали в многолетнюю финансовую кабалу. Сегодня инициативная группа предпринимателей собирается донести свои беды до президента РТ и рассказать, что малый бизнес из «Адмирала» так и не смог оправиться после ЧП.

«Невозможно было даже думать о том, чтобы начать все сначала»

Акрам Садыков — один из тех, кто после пожара в «Адмирале» совсем завязал с бизнесом, хотя предпринимательством занимался с 2006 года:

— Все рухнуло, невозможно было даже думать о том, чтобы начать все сначала. ИП закрыл, устроился в фирму рядовым сотрудником, весь в долгах и кредитах, — рассказал он корреспонденту «Реального времени».

У Садыкова в «Адмирале» были две точки по продаже джинсов площадью 200 кв. м каждая. Как раз накануне пожара он привез из Екатеринбурга, где обычно закупался, новую партию товара на 1,2 млн рублей. Думал — начало сезона, штаны хорошо пойдут. Но в итоге не успел продать ни одной пары. Спасти из огня товар он тоже не смог.

По словам экс-предпринимателя, вся предложенная ему помощь — это реструктуризация банком его кредита. Но это ему мало помогло — сегодня сумма его долга составляет около 1 млн рублей.

У Садыкова в «Адмирале» были две точки по продаже джинсов площадью 200 кв. м каждая. Фото Романа Хасаева

«Один кредит перекрываю другим»

У Юлии Смайыловой, предпринимательницы со стажем, в «Адмирале» было две обувных точки в разных концах ТЦ. Случившееся 5 лет назад она сравнивает с «кромешным адом», из которого чудом спаслась: ползком выбралась из здания, в котором рухнула крыша — без куртки, шапки и штанов.

— Раздался резкий хлопок, началась страшная паника, как в фильме «Титаник». Люди побежали к выходу, кто-то тащил на себе мешки с товаром. Мы начали складывать обувь, но потом все бросили. Под напором толпы я упала, и по мне пошли люди, пострадала спина. Там многие падали, — вспоминает Юлия.

После этого у нее начались проблемы со здоровьем, бессонница. «Психологическое состояние было ужасное. Работать вообще не хотелось, но нужно было», — рассказывает предпринимательница.

Накануне пожара она завезла новую партию обуви на 3 млн рублей, вытащить удалось лишь 1 мешок. И то это оказались 15 пар зимних сапог на правую ногу. А левые полупарки остались в «Адмирале». По словам Смайыловой, на обувь она потратила последние сбережения, которые потихоньку откладывала.

— Гусейн Гахраманов (глава компании-арендатора, — прим. ред.) вел такую политику, буквально заставлял нас везти больше товара. Он хотел сделать из «Адмирала» вторую Туру, составить ей конкуренцию. Постоянно ходила администрация и говорила: «У кого будет мало товара, тот не будет работать». А в его понятии «мало» было даже тогда, когда точка ломилась от товара.

Юлия Смайылова случившееся 5 лет назад сравнивает с «кромешным адом», из которого чудом спаслась. Фото prokazan.ru (март 2015 года)

После ЧП, как бы трудно ни было, Юлия решила не уходить из бизнеса. Переехала на Вьетнамский рынок, где работает до сих пор.

— Я не фирма-однодневка, 19 лет торгую обувью. Это моя любимая работа. Кроме этого я ничего делать не умею и не хочу. В 35—40 лет «перескочить» на что-то другое — несерьезно.

Как говорит Смайылова, вся помощь, которую ей оказали, — это выдали льготный кредит на 800 тыс. рублей сроком на 2 года.

— Я платила по 30 тыс. ежемесячно. У меня усыновленные дети из детского дома, с проблемами со здоровьем. Мне нужно было их содержать, ипотеку платить, да еще и кредит закрывать. Брала товар на реализацию — отдавала долги, один кредит перекрывала другим. Поэтому вся в долгах. Как-то справляюсь, но назвать это жизнью нельзя… А больше никто ничего не предлагал.

Предпринимательницу возмущает, что в случившемся никто не признает свою вину.

«Оставшиеся в живых не получили ни копейки»

Глава Фонда помощи предпринимателям ТЦ «Адмирал» Лилия Черникова рассказала «Реальному времени», что в списках пострадавших — около 700 человек. Трагедия в торговом центре сказалась на всех.

— Есть люди, у которых после пережитого обнаружили онкологическое заболевание, знаю человека, который из-за отсутствия денег не смог вылететь на родину на похороны отца. Кто-то уехал из Казани насовсем, свернул бизнес, кому-то отказали в кредитах.

Лилия Черникова пострадала на трех пожарах: в Новой Туре, «Адмирале» и ТЦ «Порт». Фото Юлии Косолапкиной

Сама она пострадала на трех пожарах: в Новой Туре, «Адмирале» и ТЦ «Порт». Но не сдается, держит точку по продаже женской одежды в стиле бохо из Италии и Польши. Как и все, попала в финансовую кабалу к банкам, ежемесячно отстегивает на погашение кредита по 50 тыс. рублей. Чтобы как-то восстановить свой бизнес, вынуждена дополнительно подрабатывать.

По словам Черниковой, единственное, чем облегчили положение предпринимателей, — это выдали через Минэкономики РТ льготные кредиты, да еще в Совете по поддержке предпринимательства при президенте РТ можно было получить юридическую помощь и консультации. Денежное же возмещение — 4,19 млн рублей — выдали только семьям погибших. А те, кто остался жив, не получил ни копейки.

— Я, как председатель фонда, 1,5 года ходила к представителям ТЦ, подавала списки, кому нужно помочь, у кого дети-инвалиды. Они полностью нас игнорировали. Люди миллионами гребли, а даже арендную плату не вернули, чтобы поддержать на первых порах пострадавших. Зато на всех судах представители «АС-Менеджмент» в лице Роберта Хайруллина заявляют, что они погасили 82 млн рублей, а фактически — только 4,19. То есть, получается, что все, что они отдали за зачистку после пожара, все яйца они сложили в одну корзину и выдали это, как помощь пострадавшим. Но государство не является пострадавшим. А суд это, похоже, во внимание принял. Хайруллина же освободили и срок снизили на основании того, что он поможет предпринимателям. Адвокаты подсудимых сейчас поворачивают дело так, что как будто мы там вообще и не стояли, не торговали, что мы якобы не пострадавшие, потому что ведем предпринимательскую деятельность. Просят наш гражданский иск отклонить. Вот до чего дошло! У людей вообще совести нет.

Пожертвования до сих пор не раздали

Сразу после трагедии в «Адмирале» было объявлено о сборе помощи пострадавшим. По словам Черниковой, в фонде удалось аккумулировать 900 тыс. рублей. Большую часть — 500 тысяч перечислил владелец ТЦ Алексей Семин после того, как открытое письмо к нему погорельцев появилось во всех республиканских СМИ, еще 110 тыс. — это однодневный заработок, который перечислили сотрудники «АС-Менеджмент».

По словам Черниковой, единственное, чем облегчили положение предпринимателей, — это выдали через Минэкономики РТ льготные кредиты. Фото Романа Хасаева

— Сейчас это преподносят так, как будто Хайруллин сам внес эти деньги. Но это не добровольная помощь, это работа фонда, который этого добился, — возмущается Черникова.

Да и эти небольшие, если разделить на всех, деньги, пострадавшие не могут получить вот уже 5 лет. Как поясняет руководитель фонда, его устав составлен так, что это должно быть решение общего собрания.

— Из 11 учредителей фонда работой занимаюсь только я. Деньги так и не распределены, потому что нет возможности собрать всех в одно время и в одном месте. Они лежат на расчетном счете и уменьшаются с каждым годом на сумму, которую мы проплачиваем за его содержание банку.

По словам Черниковой, невозможно собрать и Попечительский совет, который состоит «из очень высокопоставленных лиц». Только он может принять решение о закрытии фонда.

В рядах пострадавших от пожара, в отличие, например, от погоревших вкладчиков «Татфондбанка», нет единства. Они даже не собираются 11 марта на месте трагедии. «Морально все подавлены, даже никто не хочет вспоминать», — объясняет это Черникова. Она считает, что можно было бы добиться большего, если бы предприниматели продолжали ходить по инстанциям, требовать, привлекать к себе внимание.

Сегодня, по ее словам, инициативная группа погорельцев отправится на прием к президенту РТ Рустаму Минниханову с намерением рассказать, как они выживают, и попросить дать поручение разобраться, куда делась озвученная на суде сумма в 82 млн рублей.

Пострадавшие от пожара не собираются 11 марта на месте трагедии. Фото Ирины Потниковой (11 марта 2016 года)

5 фактов о трагедии

12 жертв «Адмирала» приехали на пожар сами

Среди погибших на пожаре в ТЦ «Адмирал» были граждане шести стран. Смертельные травмы они получили при обрушении перекрытий и кровли 11 марта 2015 года — через час после начала пожара и позднее. При этом по показаниям свидетелей было установлено — лишь один погибший был покупателем торгового центра, а 12 из 19 жертв в момент начала возгорания находились в другом месте, в торговый центр приехали помогать другим. При этом лишь подполковник МЧС Сергей Костин сделал это по долгу службы, остальные ехали спасать товар. Гахраманов с отцом попал в одну колонию

В мае 2019-го Кировский райсуд Казани признал всех 12 обвиняемых по «адмиральскому» делу виновными и заключил всех под стражу на срок от 4 до 13 лет. В ноябре 2019-го в день вступления приговора в силу из СИЗО отпустили четверых осужденных — за истечением срока отбывания наказания. 6 марта 2020 года на волю условно-досрочно вышел пятый — бывший директор компании-арендодателя УК «АС Менеджмент» Роберт Хайруллин.



6 марта 2020 года на волю условно-досрочно вышел бывший директор компании-арендодателя УК «АС Менеджмент» Роберт Хайруллин. Фото Ирины Плотниковой

Из оставшейся за решеткой семерки фигурантов в СИЗО остается лишь экс-начальник отдела УФССП по РТ Жанна Алпарова. Все остальные этапированы к местам отбывания наказания в колонию. По данным источников «Реального времени», гендиректора фирмы-арендатора ТЦ Гусейна Гахраманова вместе с отцом Гюльгусейном Наджафовым отправили на нижнекамскую «зону», замдиректор «Зари» Николай Каекин попал в казанскую колонию строгого режима, ну а членов бригады рабочих из Марий Эл, устроивших пожар на крыше пристроя казанского ТЦ в ходе работ с газовой горелкой, отправили отбывать наказание на родину. Приговор продолжают оспаривать трое осужденных

Кассационные жалобы на вступивший в силу приговор уже подали адвокаты Гахраманова и Наджафова, а также освобожденной по отбытию срока Галии Исаевой, бывшего инспектора Госстройнадзора РТ. Об этом «Реальному времени» вчера сообщили в пресс-службе Кировского райсуда. По данным защиты, на стадии подготовки находятся еще минимум две жалобы. Заметим, вину по приговору не признал ни один из фигурантов.



Кассационные жалобы на вступивший в силу приговор уже подали адвокаты Гахраманова (на фото) и Наджафова. Фото Олега Тихонова

Как жене и дочке лидера «Тукаевских» платили за неработу в «Адмирале»

По делу о пожаре сотрудники Следкома успели допросить 60-летнего уроженца Абхазии Анатолия Агрбу, позже заочно обвиненного и объявленного в розыск по делу ОПС «Тукаевские». На момент трагедии половиной доли в ООО «Заря» владела Алла Залялова, приемная дочь Агрбы и супруга начальника отдела БОП МВД Татарстана Ильнара Залялова (ныне обвиняемого в получении взятки 500 тысяч и мошенничестве в 25 млн рублей).



Агрба вспоминал — с Гюльгусейном Наджафовым знаком с середины 90-х, у того были свои точки на Центральном рынке Казани, а когда уличные торговые места начали закрывать, по предложению Наджафова вложился в будущий ТЦ «Адмирал», взяв кредит на фирму «Сантос» 44 млн рублей, из которых 17 млн ушли на счет ООО «Заря». И пока «Адмирал» работал, «Заря» погашала кредит, выплачивая по 800 тысяч в месяц банку и еще 120 тысяч — в качестве зарплаты жене Агрбы и его приемной дочке-совладельцу «Зари». При этом обе были трудоустроены в компанию фиктивно, и полицейский-муж Аллы Заляловой об этом знал.



По официальным данным, участие в тушении пожара принимали 1 051 человек. Фото Романа Хасаева Гидранты без воды, дырявое оцепление, наказанные прокуроры

По официальным данным, участие в тушении пожара принимали 1 051 человек. Но с задачей не справились. Согласно приговору, гидранты у ближайших жилых домов «были заморожены», а в доступных «не было давления». Пришлось вызывать пожарный поезд, а позже и вертолет. Задним числом свидетели вспоминали — на заводе «Серп и Молот» на такой случай имелись специальные резервуары с водой, но после смены профиля их отключили.



На процессе потерпевшие выдвигали претензии к пожарным — «не тушили без приказа», адвокаты — к полицейским, чье оцепление не было эффективным, и к прокурорам, что отозвали иск о приостановке деятельности ТЦ в 2013-м году и не настояли на закрытии объекта при выявлении неустраненных нарушений пожарной безопасности в 2014-м. Впрочем экс-прокурор Казани Рафкат Уразбаев на судебном допросе заявлял — на момент отказа от иска угрозы «Адмирал» не представлял. Однако, по результатам служебной проверки прокуратуры РТ 6 сотрудников ведомства были дисциплинарно наказаны за ту историю.