Семин Алексей Владимирович
Общая информация
Родился 14 октября 1967 года в Казани.
Образование
1990 г. — окончил Казанский государственный университет. Кандидат социологических наук.
Трудовая деятельность
1991-1993 гг. — коммерческий директор, первый заместитель генерального директора АО «Образование».
1993-1994 гг. — председатель правления специализированного инвестиционного фонда приватизации «Образование».
1994-1997 гг. — президент АОЗТ «Трастовая компания «Образование», председатель правления АО ИХК «Образование».
1995-2000 гг. — народный депутат РТ, депутат Казанского объединенного совета народных депутатов, член президиума Госсовета РТ.
1997-1998 гг. — генеральный директор АОЗТ «Трастовая компания «Образование».
1998-1999 гг. — генеральный директор ООО «Деловой центр».
1999-2006 гг. — глава комитета РТ по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению (ныне — Комитет РТ по антикризисному управлению).
2006-2008 гг. — глава совета директоров «Холдинговой компании «Единая арендная система».
С 2008 г. — председатель совета директоров Инвестиционной группы компаний ASG.
Автор многочисленных публикаций по проблемам банкротства и финансового оздоровления в общественно-политических и специализированных изданиях.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420029, ул. Сибирский тракт, 34
- Телефон: (843) 511-48-72
- Email: info@asg-invest.ru
Дата последнего обновления: 02.12.2020