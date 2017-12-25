АО Национальная страховая компания Татарстан НАСКО
Общая информация
Компания была создана в ноябре 1996 года как Национальная промышленная страховая компания Республики Татарстан для обслуживания интересов собственных акционеров. Впоследствии в начале 2000 года после смены состава акционеров компания стала называться «Национальная страховая компания Татарстан». В последующие годы состав акционеров «НАСКО» снова неоднократно изменялся, однако владельцами страховщика по-прежнему оставались крупнейшие компании Татарстана.
Акционеры: АКБ «АК Барс» (25%), ООО «Миэль Капитал» (25%), ООО «Управляющая компания «Ассист-Восток» (14,12%), ООО «УК Ассист-центр» (9,95%), Хадеев Наиль (6,19%), ООО «Финэкс» (5,62%), Эдуард Кабаков (5%), Камиль Тагиев (5%), ООО «СК «НАСКО-жизнь» (4%).
Руководитель: Кабаков Эдуард Феликсович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Маршала Чуйкова, 2, блок Б
- Телефон: (843) 272-15-21
- Email: info@nasko.ru
- Сайт: www.nasko.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017