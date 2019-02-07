Список персон

Боровков Максим Сергеевич

Гос. ведомства, Судебные органы
Боровков Максим Сергеевич Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Родился 4 июня 1981 в Казани.

Образование:

2003 год — Казанский юридический институт МВД России (юридический факультет)

Трудовая деятельность:

В 2003 — 2009 гг. – помощник судьи Арбитражного суда Республики Татарстан.

С 2009 года – судья Арбитражного суда Республики Татарстан.

С апреля 2016 года — председатель судебного состава Арбитражного суда Республики Татарстан.

Имеет второй квалификационный класс.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420014, г. Казань, ул. Ново-Песочная, 40
  • Телефон: (843) 533-51-01
  • Email: info@tatarstan.arbitr.ru
  • Сайт: www.tatarstan.arbitr.ru

Дата последнего обновления: 07.02.2019


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