Боровков Максим Сергеевич
Гос. ведомства, Судебные органы
Общая информация
Родился 4 июня 1981 в Казани.
Образование:
2003 год — Казанский юридический институт МВД России (юридический факультет)
Трудовая деятельность:
В 2003 — 2009 гг. – помощник судьи Арбитражного суда Республики Татарстан.
С 2009 года – судья Арбитражного суда Республики Татарстан.
С апреля 2016 года — председатель судебного состава Арбитражного суда Республики Татарстан.
Имеет второй квалификационный класс.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, г. Казань, ул. Ново-Песочная, 40
- Телефон: (843) 533-51-01
- Email: info@tatarstan.arbitr.ru
- Сайт: www.tatarstan.arbitr.ru
Дата последнего обновления: 07.02.2019