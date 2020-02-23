Башкирская неделя: «Салават» в плей-офф, дело против мэра Октябрьского и интервью кураиста Юлдашева

Ключевые события 7 дней в Башкортостане

«Салават Юлаев» прошел в плей-офф

Уфимский ХК «Салават Юлаев» сумел пробиться в плей-офф КХЛ, обыграв «Сочи» в домашнем матче. «Реальное время» проанализировало ситуацию вокруг команды, которая, скорее всего, стартует в Кубке Гагарина с шестой или седьмой строчки Восточной конференции.

Глава Октябрьского под следствием

Следком возбудил уголовное дело в отношении главы города Октябрьский Алексея Шмелева. Правоохранители считают, что он осуществлял махинации с землей, выделенной под строительство социального жилья.

Формально Шмелеву инкриминируется превышение полномочий. При этом следователи не смогли назвать сумму ущерба.



Юлдашев убежден, что современные технологии позволяют производить соду, не разрушая уникальных гор. Фото 1tv.ru

Кураист о рок-музыкантах и шиханах

Известный башкирский музыкант Роберт Юлдашев в интервью «Реальному времени» рассказал, как начинались его совместные выступления с такими музыкантами, как Гарик Сукачев, Пелагея и Deep Forest. По его словам, первым сыграть на одной сцене ему предложил бывший солист «Парка Горького» Николай Носков.

А вот с Юрием Шевчуком пока выступить не удалось. Зато оба музыканта поддерживают защитников шихана Куштау, который будет разрабатываться Башкирской содовой компанией. Юлдашев убежден, что современные технологии позволяют производить соду, не разрушая уникальных гор.



В субботу, 22 февраля, состоялся очередной флешмоб защитников шихана. Активисты выстроились цепью у подножия «Долгой» (просторечное название горы).



Уфимская лавина

В Уфе снежная глыба обрушилась с крыши двухэтажного здания. Происшествие заснял видеорегистратор. Снег упал на припаркованные у тротуара машины и чуть не похоронил под собой прохожего, вовремя остановившегося перед лавиной.



В Уфе снежная глыба обрушилась с крыши двухэтажного здания. Cкриншот видео из соцсети

Новое назначение Мирсаяпова

Бывший глава Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям Руслан Мирсаяпов пошел на повышение. Он стал торговым представителем России в Азербайджане. Чиновника в новой должности утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



Прибыль «Башнефти» резко упала

По итогам 2019 года чистая прибыль «Башнефти» составила 49,2 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом она сократилась почти на 40%. При этом выручка снизилась только на 7%, до 703,2 млрд рублей.



Спасение лошадей

Видео из Иглинского района, на котором фермеры вытаскивают из воды целый табун лошадей, разлетелось по многим российским пабликам и телеканалам. Под лед провалились 11 животных. Для их спасения фермеры пригнали погрузчик.



Под лед провалились 11 животных. Для их спасения фермеры пригнали погрузчик. Фото из соцсетей

Ресторан в блоге Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о том, что в Москве открылся ресторан «Башкортостан». Соответствующий пост с адресом заведения и множеством фотографий «башлык» опубликовал на своих страницах в соцсетях. Правда, уже через полчаса от подборки снимков осталась только одна фотография.

Разнос чиновникам, долг «Газпрома» уфимскому МУП и ответственность за смог в Сибае

В начале недели глава Башкирии сурово отчитал подчиненных. Попало им за «туризм» и телефоны. Хабиров пригрозил, что опубликует данные о поездках различных чиновников в «пустые» командировки. Также он обратил внимание, что госслужащие отвлекаются на свои смартфоны. Глава республики пообещал отбирать мобильники в рабочее время.

Арбитражный суд Башкирии еще 10 февраля решил, что «Газпром межрегионгаз Уфа» должен вернуть 1,2 млрд рублей банкротящемуся МУП «Уфимские инженерные сети». Суд считает, что МУП отдал предпочтение одному из кредиторов, и теперь эти деньги должны вернуться в конкурсную массу.

Принято решение и по загрязнению воздуха в Сибае. Арбитраж усмотрел ответственность Учалинского горно-обогатительного комбината (УГОК) за смог, источником которого был карьер.