В Башкирии Следком заподозрил главу города в махинациях с землей

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы города Октябрьский (Башкирия) Алексея Шмелева. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2014 году градоначальник передал строительной организации три земельных участка, предназначавшихся под социальное жилье. Кроме того, за счет бюджета к участкам были подведены все инженерные коммуникации.

После застройщик разделил полученные в аренду участки на 52 новых, начал на них строительство жилья и продал, передает пресс-служба СУ СКР по РБ.

Пока следователи не могут назвать размер ущерба бюджету. Расследование продолжается.