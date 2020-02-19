Чистая прибыль «Башнефти» уменьшилась почти на 40%

По итогам 2019 года компания «Башнефть» (входит в «Роснефть») получила 49,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. Это почти на 40% меньше, чем годом ранее.

Выручка группы снизилась в прошлом году на 7%, до 703,2 млрд рублей, следует из отчетности «Башнефти».

Себестоимость продукции компании увеличилась на 2%, до 514,5 млрд рублей, валовая прибыль уменьшилась в 1,3 раза, до 187,7 млрд рублей, а прибыль от продаж — в 1,7 раза, до 69,7 млрд рублей.

Напомним, что по итогам 2018 года чистая прибыль «Башнефти» достигла 75 млрд рублей. При этом рост составил 73,5% по сравнению с предыдущим годом.