В Башкирии табун лошадей провалился под лед

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В Иглинском районе Башкирии табун лошадей провалился под лед. Животных удалось спасти.

«Лошади зашли на лед по привычке, думая, что он там, как всегда, с полметра», — приводит «Башинформ» слова конезаводчика Сагитзяна Идиятуллина.

В ледяную воду провалились 11 лошадей. Для их спасения фермеры пригнали погрузчик, при помощи которого удалось вытащить всех животных приблизительно за 11 минут.

Ранее «Реальное время» писало о регистрации татарской породы лошадей. Конезаводчики из РБ оказались оскорблены, поскольку считают, что их коллеги присвоили себе башкирскую породу.