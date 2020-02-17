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В Башкирии табун лошадей провалился под лед

21:05, 17.02.2020 1
В Башкирии табун лошадей провалился под лед
Фото: скриншот видео

В Иглинском районе Башкирии табун лошадей провалился под лед. Животных удалось спасти.

«Лошади зашли на лед по привычке, думая, что он там, как всегда, с полметра», — приводит «Башинформ» слова конезаводчика Сагитзяна Идиятуллина.

В ледяную воду провалились 11 лошадей. Для их спасения фермеры пригнали погрузчик, при помощи которого удалось вытащить всех животных приблизительно за 11 минут.

Ранее «Реальное время» писало о регистрации татарской породы лошадей. Конезаводчики из РБ оказались оскорблены, поскольку считают, что их коллеги присвоили себе башкирскую породу.

Общество Башкортостан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:42
    Конезаводчики из РБ оказались оскорблены, поскольку считают, что их коллеги присвоили себе башкирскую породу

    Источник : https://realnoevremya.ru/news/166407-v-bashkirii-tabun-loshadey-provalilsya-pod-led
    назовите породу татаро-башкирской и спору конец...
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