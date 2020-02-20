Новости общества

16:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Чиновник из Башкирии возглавил торгпредство России в Азербайджане

15:09, 20.02.2020
Чиновник из Башкирии возглавил торгпредство России в Азербайджане
Фото: glavarb.ru

Руслан Мирсаяпов стал новым торговым представителем России в Азербайджане. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Напомним, несколько дней назад глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об отставке Мирсаяпова с поста руководителя Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям.

Ранее Мирсаяпов рассказывал в интервью «Реальному времени» о векторе развития отношений Уфы и Казани.

ОбществоВласть Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров