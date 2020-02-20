Чиновник из Башкирии возглавил торгпредство России в Азербайджане
Руслан Мирсаяпов стал новым торговым представителем России в Азербайджане. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Напомним, несколько дней назад глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об отставке Мирсаяпова с поста руководителя Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям.
Ранее Мирсаяпов рассказывал в интервью «Реальному времени» о векторе развития отношений Уфы и Казани.ОбществоВласть Башкортостан
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