В Уфе с крыши здания сошла целая лавина, накрыв автомобиль и едва не задев пешехода — видео
В Уфе с крыши одного из зданий сошла целая лавина. Поток снега повредил автомобиль и едва не задавил пешехода.
Видеозапись произошедшего опубликована в соцсети. Сход снега зафиксировала камера видеорегистратора мимо проезжающего автомобиля. Лавина повредила припаркованный рядом автомобиль. Под снег едва не попал пешеход, которому оставалось пройти до здания пару метров.
Общество Башкортостан
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