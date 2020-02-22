В Уфе с крыши здания сошла целая лавина, накрыв автомобиль и едва не задев пешехода — видео

Фото: кадр видео из соцсети

В Уфе с крыши одного из зданий сошла целая лавина. Поток снега повредил автомобиль и едва не задавил пешехода.

Видеозапись произошедшего опубликована в соцсети. Сход снега зафиксировала камера видеорегистратора мимо проезжающего автомобиля. Лавина повредила припаркованный рядом автомобиль. Под снег едва не попал пешеход, которому оставалось пройти до здания пару метров.