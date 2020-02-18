Повторит ли «Салават Юлаев» прошлогодние кубковые подвиги?

Уфимцы официально вышли в плей-офф

Накануне башкирский хоккейный клуб переиграл на своем льду «Сочи» (2:0) и гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Все идет к тому, что «Салават» финиширует на шестой строчке Восточной конференции и в первом раунде сыграет против «Барыса». В прошлом году подопечные Николая Цулыгина также начинали с нижнего посева, стартуя в каждом раунде гостевыми играми, однако в итоге стали главным откровением плей-офф. О том, что происходит вокруг команды сейчас, очередном преображении Никиты Сошникова и вероятной серии «зеленых дерби» весной — в материале «Реального времени».

Цулыгин и слухи

«Салават Юлаев» своим не самым уверенным выступлением в регулярном чемпионате уже второй год плодит вокруг клуба самые разные слухи. Что-то подтверждается, что-то нет, неизменно только одно — Николай Цулыгин как был главным тренером команды, так им и остается. В прошлом сезоне Николай Леонидович получил поддержку на самом высоком уровне в очень нужный момент. После встречи с Радием Хабировым, который тогда еще временно исполнял обязанности главы Башкортостана, дела у команды наладились и в итоге «юлаевцы» пусть и натужно, но вышли в плей-офф.

В этом сезоне слухи также отправляли Цулыгина в отставку не раз, даже несмотря на то, что «Салават» гораздо увереннее начал чемпионат и в целом кубковую восьмерку по ходу «регулярки» практически не покидал. Вероятным сменщиком нынешнего главного тренера назывался наставник сборной Чехии Милош Ржига, который в КХЛ поработал немало. В начале февраля уфимские СМИ подкинули новую порцию слухов, однако речь в них шла уже не о нынешнем чемпионате, а о межсезонье. Как уверяет издание «МедиаКорСеть», Цулыгин сможет сохранить свой пост только в случае, если команда завоюет Кубок Гагарина либо повторит прошлогодний результат — получит медали КХЛ.

Наиболее вероятным кандидатом на должность нового главного тренера называют старшего тренера «Толпара» Михаила Васильева. Клуб под его руководством лидирует на Востоке в Молодежной хоккейной лиге. Кандидатура, прямо скажем, не самая очевидная. Хотя сам Цулыгин в свое время тоже не выглядел тренером, который готов решать с ходу высокие задачи, однако у него получилось в прошлогоднем плей-офф преобразить команду и дойти до финала Восточной конференции.

Видимо, шведский хоккеист все же уедет из Уфы по окончании сезона, однако может и не покинуть КХЛ

Что касается игроков, то по-прежнему открыт вопрос о будущем Линуса Умарка. Видимо, шведский хоккеист все же уедет из Уфы по окончании сезона, однако может и не покинуть КХЛ — к нынешнему лидеру «Салавата» предметный интерес проявляет ярославский «Локомотив», который не прочь собрать на будущий год целую россыпь звезд из Швеции. В этом клубе сейчас играет хорошо известный казанским болельщикам Антон Ландер, а также техничный скандинав Магнус Пяярви-Свенссон.



Будет ли СКА претендовать на Сошникова?

В топ-5 бомбардиров лиги сейчас сразу два игрока уфимцев: Никита Сошников набрал 48 очков (27 шайб + 21 передача), Линус Умарк — 51 очко (11 шайб + 40 передач). При этом в гонке снайперов КХЛ Никита уступает лишь армейцу Кириллу Капризову и динамовцу Дмитрию Яшкину, единственному из всех игроков лиги, который забил 30 голов. В свою очередь, Умарк в ассистентском топе расположился на второй строчке — впереди лишь проводящий шикарный сезон Вадим Шипачев (48 результативных передач).

Сошников в первой половине сезона забивал исключительно командам-середнякам или аутсайдерам. В матчах против лидеров Никита очков практически не набирал, однако после Нового года ситуация кардинально изменилась. Хоккеист теперь ярко выглядит и в ключевых встречах сезона, а в минувшую субботу он оформил хет-трик в ворота питерского СКА. Матч на «Уфа-Арене» получился очень ярким и результативным (гости победили со счетом 5:4 в овертайме).

Всю игру в ТВ-трансляцию попадала гостевая ложа, в которой расположились руководители питерского клуба во главе с Романом Ротенбергом. После матча представители СКА тепло общались с Сошниковым. Хоккеист прошлым летом вернулся из НХЛ, и права на него принадлежали как раз команде из Санкт-Петербурга. «Салават Юлаев» выменял их на права на другого талантливого хоккеиста, Владимира Ткачева. Обмен, пожалуй, превзошел все ожидания — оба хоккеиста раскрылись в своих командах в первый же сезон. Однако есть все основания полагать, что СКА на этом не остановится и обязательно сделает попытку заманить к себе и Сошникова. После такого шикарного сезона цена Никиты, разумеется, возрастет, но денежный вопрос не будет стоять для питерцев даже в случае введения жесткого потолка зарплат, о котором пока еще не объявлено официально.

Многое будет зависеть от того, как Сошников проявит себя в Кубке Гагарина

Нынешний контракт Никиты с «Салаватом Юлаевым» рассчитан до апреля 2021 года, поэтому карты в любом случае будут на стороне уфимцев. Однако после истории с Кириллом Капризовым, которого весной 2017-го буквально выдернули из Уфы в Москву по линии «Башнефть» — «Роснефть», не стоит удивляться ничему. Многое будет зависеть от того, как Сошников проявит себя в Кубке Гагарина.

Официальный выход в плей-офф

В этом году вопрос с попаданием в кубковые матчи официально решился для «Салавата Юлаева» только 17 февраля, однако таких трудностей, как в прошлом сезоне, по сути, не возникало. В запасе у уфимцев была затяжная домашняя серия, в которой нужно было одержать две победы. После победы над «Адмиралом» (3:0) случились осечки в играх со «Спартаком» (2:5) и со СКА (4:5 в овертайме). Игра с сочинцами накануне не обещала стать легкой, так как южане имеют хорошие шансы ворваться в восьмерку Западной конференции, вытеснив оттуда забуксовавшее нижегородское «Торпедо».

Любопытно, что в истории встреч в КХЛ между этими командами чаще побеждали как раз сочинцы (до игры расклад был 7-5 по выигрышам в их пользу). В октябре «юлаевцы» проиграли «леопардам» 1:3 в гостях, несмотря на очень быстрый гол. В отчетной встрече сразу стало понятно, что много шайб ждать не придется. Команды буквально «зарубились» на два периода и чаще проводили время у бортов или в средней зоне, так и не забив в первые 40 минут. Самый верный шанс упустили хоккеисты «Сочи», которые больше минуты играли в расстановке «пять на три». Отлично проявил себя уфимский вратарь Юха Метсола, который очевидно набрал форму перед плей-офф и оформил уже второй «сухарь» за неделю.

В третьем периоде Александр Кадейкин реализовал большинство, а Умарк в концовке точным броском по пустым воротам удвоил преимущество. 2:0 — закономерная победа уфимцев, выведшая команду в плей-офф.

В третьем периоде Александр Кадейкин реализовал большинство

— К сожалению, не смогли перевести свою активность в голы, но при этом смогли выстоять втроем во втором периоде и потом играли уже терпеливо, не делая ошибок, — рассказал после матча Николай Цулыгин. — Ждали своего момента, здорово, что в большинстве забили гол. Проявили терпение и одержали хорошую трудовую победу. Отсутствие Коледова и Сергеева? Это ротация. Оба готовятся. Почему разбили тройку Кадейкина? Мы решили попробовать Сошникова, потому что сейчас будут игры на маленьких площадках, и они играют более прямолинейно — без закатов. Мы хотим посмотреть, как они будут выглядеть. Пять на пять они неплохо играли и с Кугрышевым, поэтому хотели добавить нацеленности на ворота.



Весенние «зеленые дерби» вполне реальны

«Салавату Юлаеву» в регулярном чемпионате осталось сыграть три игры. Все на выезде и против серьезных соперников — «Барыса», «Ак Барса» и «Магнитки». Сейчас уфимцы занимают шестую строчку в Восточной конференции с 66-ю очками и пока что попадают в первом раунде плей-офф на «Барыс». Велика вероятность, что вряд ли что-то изменится, однако команда Цулыгина пока что имеет теоретические шансы как подняться на пятое место, так и упасть на седьмое.

Пока что одно известно точно — против казахстанской команды (или любой другой) серию первого раунда придется начинать на выезде. В прошлом году «Салават» стартовал в гостях и против «Магнитки», и против «Автомобилиста», и не был фаворитом этих противостояний, но в итоге вполне уверенно побеждал, навязав серьезную борьбу «Авангарду» и в финале Востока.

В этом сезоне регулярный чемпионат подарил нам уже пять «зеленых дерби» и на следующей неделе, 25 февраля, в Казани будет сыграна еще одна «республиканская классика». Вполне реально, что и она не станет последней — в случае, если «юлаевцы» повторят свою классную прошлогоднюю кубковую игру, уже во втором раунде нас может ждать серия «Ак Барса» и «Салавата Юлаева». В плей-офф команды не играли друг против друга с 2017 года, так что еще минимум четыре «зеленых дерби» станут очередным украшением сезона.