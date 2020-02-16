Хабиров прорекламировал открывшийся в Москве ресторан «Башкортостан»

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал в своих соцсетях пост гордости об открывшемся в Москве ресторане с названием «Башкортостан».

«В Москве много лет существуют рестораны с названиями «Армения», «Воронеж», «Саратов», а вот сейчас впервые появился и ресторан «Башкортостан», чему я очень рад!», — написал Хабиров.

Он подчеркнул, что башкиры являются четвертой по численности нацией в России.

Глава республики выразил признательность предпринимателям, открывшим заведение. Он рассказал, что принял участие в церемонии вместе со звездами политики и эстрады. Назвал Хабиров и где искать этот ресторан: он расположен в районе метро Красные ворота, в Орликовом переулке.