Жители Башкирии собираются встать цепью в защиту Куштау

Фото: realnoevremya.ru / Евгений Калашников

В Башкирии состоится флешмоб в защиту горы Куштау. Таким образом жители пытаются остановить там добычу соды.

Люди планируют встать живой цепью в защиту горы, взявшись за руки. Затем они хотят украсить гору фонариками. Как уверяют организаторы, инвестор хочет использовать гору для добычи соды, что приведет к ее разрушению.

Мероприятие пройдет 22 февраля, накануне Дня защитника Отечества, на поляне горнолыжной базы.

Напомним, что споры вокруг разработки башкирских гор-шиханов идут уже несколько лет. БСК требовала права на разработку другой горы — Торатау. Однако общественность начала активно выступать против. Среди аргументов часто называли духовную ценность горы для башкир.

Противостояние дошло до своего пика в последний год работы предыдущего главы РБ РустэмаХамитова.



После его ухода новый руководитель республики Радий Хабиров

почти сходу заявил о компромиссном решении — БСК отказалась от притязаний на Торатау, но сохранила за собой право на геологоразведку и последующую разработку горы Куштау, не имеющую охранного статуса.

