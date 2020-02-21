Жители Башкирии собираются встать цепью в защиту Куштау
В Башкирии состоится флешмоб в защиту горы Куштау. Таким образом жители пытаются остановить там добычу соды.
Люди планируют встать живой цепью в защиту горы, взявшись за руки. Затем они хотят украсить гору фонариками. Как уверяют организаторы, инвестор хочет использовать гору для добычи соды, что приведет к ее разрушению.
Мероприятие пройдет 22 февраля, накануне Дня защитника Отечества, на поляне горнолыжной базы.
Напомним, что споры вокруг разработки башкирских гор-шиханов идут уже несколько лет. БСК требовала права на разработку другой горы — Торатау. Однако общественность начала активно выступать против. Среди аргументов часто называли духовную ценность горы для башкир.
Противостояние дошло до своего пика в последний год работы предыдущего главы РБ РустэмаХамитова.
После его ухода новый руководитель республики Радий Хабиров
почти сходу заявил о компромиссном решении — БСК отказалась от притязаний на Торатау, но сохранила за собой право на геологоразведку и последующую разработку горы Куштау, не имеющую охранного статуса.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым