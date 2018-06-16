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АО Агросила

Агробизнес
АО Агросила

Общая информация

Холдинг включает предприятия по выращиванию, приему, хранению и обработке зерновых и технических культур, производству продукции животноводства и птицеводства, производству сахара и молочной продукции, а также реализации готовой продукции и сервисному обслуживанию сельскохозяйственной техники. В структуру холдинга входит 24 сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории Республики Татарстан. Предприятия холдинга занимают лидирующие позиции в каждом из сегментов своей деятельности.

Объем земельного банка холдинга «АГРОСИЛА» превышает 324 тысячи гектар в Тукаевском, Азнакаевском, Заинском, Сармановском, Актанышском, Нижнекамском и Муслюмовском районах Республики Татарстан. На сегодняшний день агрохолдинг входит в число крупнейших землевладельцев России. В планах компании — войти в десятку крупнейших российских производителей сельскохозяйственной продукции.

СТРУКТУРА ХОЛДИНГА

Управляющая компанияАО «АГРОСИЛА»
Сервисное обслуживание сельскохозяйственной техникиЗАО «Агросила Групп»
Птицеводство, производство куриного мяса и готовой продукцииООО «Челны-Бройлер»
Выведение цыплят от инкубационных яицООО «Набережночелнинский инкубатор»
Производство инкубационных яицООО «Тукаевский Племрепродуктор»
Производство готовой продукции из мяса птицыOOO «Агросила.Челны-МПК»
Производство сахара, жома гранулированного и мелассыОАО «Заинский сахар»
Хлебоприемная деятельность, производство комбикормов и маселОАО «Набережночелнинский элеватор»
Хлебоприемная деятельность, мукомольное и комбикормовое производствоОАО «Актанышское ХПП»
Выращивание зерновых и технических культур, производство семянООО Агрофирма «Кама»
Семенной завод
Выращивание зерновых, технических и кормовых культур, производство продукции животноводстваOOO «Агрофирма «АЗНАКАЙ»
ООО «Агрофирма «Восток»
ООО Агрофирма «ЗАЙ»
ООО «Агрофирма «Заинский сахар»
ООО Агрофирма «ДЖАЛИЛЬ»
ООО Агрофирма «Нуркеево»
ООО Агрофирма «Сарман»
ООО «Агрофирма «Аняк»
ООО «Агрофирма «Мeнзелинские зори»
OOO «Агрофирма «Нива»
Выращивание зерновых и технических культурООО «Агрофирма «Тубян Кама»
ООО Агрофирма «Намус»
Производство молока и молочной продукцииООО «Агросила-Молоко»
Реализация готовой продукцииООО «Агросила-Коммерция»

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Татарстан, д. 55 (420111, г.Казань, а/я 294)
  • Телефон: +7 843 267 66 00
  • Email: office@agrosila-holding.ru
  • Сайт: http://agrosila-holding.ru

Дата последнего обновления: 16.06.2018

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