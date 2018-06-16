АО Агросила

Общая информация

Холдинг включает предприятия по выращиванию, приему, хранению и обработке зерновых и технических культур, производству продукции животноводства и птицеводства, производству сахара и молочной продукции, а также реализации готовой продукции и сервисному обслуживанию сельскохозяйственной техники. В структуру холдинга входит 24 сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории Республики Татарстан. Предприятия холдинга занимают лидирующие позиции в каждом из сегментов своей деятельности.

Объем земельного банка холдинга «АГРОСИЛА» превышает 324 тысячи гектар в Тукаевском, Азнакаевском, Заинском, Сармановском, Актанышском, Нижнекамском и Муслюмовском районах Республики Татарстан. На сегодняшний день агрохолдинг входит в число крупнейших землевладельцев России. В планах компании — войти в десятку крупнейших российских производителей сельскохозяйственной продукции.



СТРУКТУРА ХОЛДИНГА

Управляющая компания АО «АГРОСИЛА» Сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники ЗАО «Агросила Групп» Птицеводство, производство куриного мяса и готовой продукции ООО «Челны-Бройлер» Выведение цыплят от инкубационных яиц ООО «Набережночелнинский инкубатор» Производство инкубационных яиц ООО «Тукаевский Племрепродуктор» Производство готовой продукции из мяса птицы OOO «Агросила.Челны-МПК» Производство сахара, жома гранулированного и мелассы ОАО «Заинский сахар» Хлебоприемная деятельность, производство комбикормов и масел ОАО «Набережночелнинский элеватор» Хлебоприемная деятельность, мукомольное и комбикормовое производство ОАО «Актанышское ХПП» Выращивание зерновых и технических культур, производство семян ООО Агрофирма «Кама»

Семенной завод Выращивание зерновых, технических и кормовых культур, производство продукции животноводства OOO «Агрофирма «АЗНАКАЙ»

ООО «Агрофирма «Восток»

ООО Агрофирма «ЗАЙ»

ООО «Агрофирма «Заинский сахар»

ООО Агрофирма «ДЖАЛИЛЬ»

ООО Агрофирма «Нуркеево»

ООО Агрофирма «Сарман»

ООО «Агрофирма «Аняк»

ООО «Агрофирма «Мeнзелинские зори»

OOO «Агрофирма «Нива» Выращивание зерновых и технических культур ООО «Агрофирма «Тубян Кама»

ООО Агрофирма «Намус» Производство молока и молочной продукции ООО «Агросила-Молоко» Реализация готовой продукции ООО «Агросила-Коммерция»

Дата последнего обновления: