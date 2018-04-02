Верховный суд РТ освободил из-под стражи четырех осужденных за хищения в полмиллиарда

Сегодня Верховный суд Татарстана завершил рассмотрение апелляционных жалоб на приговор по скандальному делу о хищениях муниципальной и республиканской недвижимости. Восьми осужденным смягчили приговор, причем четверо из них будут освобождены из-под стражи, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Напомним, в декабре Приволжский райсуд Казани признал виновными в мошенничестве и легализации добытого преступным путем девять человек. Восемь из них были наказаны реальными сроками, самый большой — по 7,5 года колонии общего режима — получили бывший госрегистратор Радик Минязов и директор ООО «Д-строй» Диас Насыбуллин. Сегодня Верховный суд РТ скостил обоим наказание до 4 лет колонии.

Послабление получили, но остались за решеткой также Ленар Насретдинов (срок уменьшен с 5,6 года до 3 лет лишения свободы), Айрат Гараев (с 4 лет до 2,6 года). Еще четырем осужденным — Роберту Мухамадиеву, Евгению Депресову, Александру Силантьеву и Александру Воробьеву — Верховный суд РТ заменил реальные сроки условными и постановил освободить из-под стражи. А условный срок Дмитрия Жукова был сокращен с 5 до 3 лет.

Напомним, в прениях гособвинение запрашивало для фигурантов сроки до 10 лет колонии, а ущерб по делу в рамках предварительного следствия оценивался в 503 млн рублей. Среди отчужденного имущества оказался и подвал «сталинки» на улице Кремлевской, который муниципалитет не регистрировал и не ремонтировал. Следствие вскрыло поддельные записи в Росреестре и решения судов на основе липовых доказательств.