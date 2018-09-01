Вольная для банкира: Руслан Алимов пересидел 9 месяцев

Бывшему предправления «БТА-Казань» зачли день в СИЗО за два и постановили — освободить

Фото: Ирина Плотникова

По новому закону о зачете сроков в Татарстане вышли на свободу 17 осужденных. Через неделю к ним должен присоединиться и первый из «випов» — экс-предправления «БТА-Казань» Руслан Алимов. На этой неделе Приволжский райсуд Казани пересчитал срок его наказания, учтя 1 год 2 месяца и 5 дней в СИЗО-2, и оказалось — свое Алимов давно отбыл. Если бы новая норма УК РФ была принята на год раньше, то дома он оказался бы уже в ноябре 2017 года. Подробности — в материале «Реального времени».

Мог выйти по УДО еще год назад



Решение об освобождении банкира Руслана Алимова было принято еще 28 августа, однако в силу оно вступит лишь 6 сентября. Если не вмешается прокуратура, на волю сиделец выйдет 7 сентября.

Напомним, в январе 2017-го Алимов получил 3 года колонии-поселения. Его признали виновным в причинении ущерба «БТА-Казань» («Тимер Банк») путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (п. 2 ч. 2 ст. 165 УК РФ) — по эпизоду с биржевыми сделками на 1,6 млрд рублей, и в злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст. 201 УК РФ) — по эпизоду с уводом залога в 285 млн рублей компании «Маг-Строй». Сам топ-менеджер в суде заявлял — виноват лишь в том, что не объявил на весь мир об отсутствии капитала и необходимости отзыва лицензии, а пытался спасти банк.

Поскольку под стражей Алимов находился с осени 2015 года, трехлетний срок его наказания должен был истечь 24 ноября 2018 года. Однако банкир оказался примерным зэком, и Приволжский райсуд еще год назад постановил — освободить его по УДО. Забегая вперед — достойным УДО Алимова признавали еще дважды, однако спецпрокуратура всегда возражала, и Верховный суд РТ с ней соглашался, указывая на то, что миллиардный ущерб банку зэком не возмещен.

Алимова признали виновным в причинении ущерба «БТА-Казань» («Тимер Банк») путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения. Фото Ирины Плотниковой

Напомним, что ранее в Татарстане по УДО без проблем освободили главу-взяточника Александра Тимофеева, брата экс-прокурора Альметьевска Рафиса Купкенова и сына экс-советника президента РТ Надира Акулова.

УФСИН по РТ: свободу после зачета получили 17 человек

Правки в статью УК РФ о зачете сроков наказания Владимир Путин утвердил 3 июля 2018 года. В силу они вступили 13 июля, и в этот же день адвокат Алимова — экс-глава Минюста Татарстана Мидхат Курманов подал заявление о пересмотре наказания по приговору. Однако тогда суд оставил это заявление без рассмотрения. На тот момент представители Фемиды полагали, что нагрузку по пересчету сроков возьмут на себя сами учреждения ФСИН. Те, в свою очередь, ждали указаний от руководства — о порядке применения нового закона.

Как утверждают источники «Реального времени», лишь в августе, после выхода из отпуска руководства Верховного суда РТ, суды республики наконец начали рассматривать по существу заявления отбывающих наказания в колониях-поселениях и колониях общего режима. О первой в Татарстане освобожденной служба исполнения наказаний сообщила 10 августа.

По последним данным УФСИН по РТ, право на пересмотр сроков имеют 1380 осужденных, причем в суды республики уже направлено 1273 материала. С начала применения ноу-хау сроки наказания снижены 82 сидельцам в республике, а 17 человек после пересчета освобождены. «14 человек вышли на свободу из колонии-поселения, трое из колоний общего режима», — уточнил пресс-секретарь ведомства Алексей Ларин.

Как удалось выяснить «Реальному времени», в ближайшее время на свободу может выйти и осужденный подросток, который сейчас в казанском СИЗО-1 ждет этапа в воспитательную колонию в Перми. Его заявление судом пока не рассмотрено.

В ближайшее время на свободу может выйти осужденный подросток, который сейчас в казанском СИЗО-1 ждет этапа в воспитательную колонию в Перми. Фото Олега Тихонова

За «лишний» срок компенсации не будет

Повторное заявление адвоката Курманова вместе с заявлением самого Алимова Приволжский суд рассмотрел и удовлетворил 28 августа. Сам банкир принимал участие в заседании по видео-конференц-связи с колонией №19, где он отбывает наказание на участке колонии-поселения. По ходатайству защитника к материалам дела приобщили справку — нарушений режима VIP-сиделец не допускал, в ШИЗО не водворялся. Поощрения при рассмотрении вопроса о зачете срока роли не играют.

Защита предложила добавить к уже отбытому осужденным сроку еще 430 дней — то есть 1 год 2 месяца и 5 дней — именно столько времени Алимов провел под стражей с ноября 2015 года. Согласно ст. 72 УК РФ, сутки под стражей приравниваются к двум дням колонии-поселения, а два дня под домашним арестом — к дню СИЗО. Представив эти расчеты суду, адвокат Мидхат Курманов потребовал немедленно освободить своего клиента. «Он ведь уже десятый месяц лишний сидит, если бы закон вступил в силу на год раньше — его бы уже выпустили», — объяснил адвокат «Реальному времени».

Суд с этими аргументами согласился. Но оставил 10 дней на обжалование решения. Оснований для такового защита не усматривает.

Мидхат Курманов потребовал немедленно освободить своего клиента. Фото Лины Саримовой

Как объяснили в Казанской прокуратуре по надзору за соблюдением законодательства в учреждениях исполнения наказания, сколько бы ни пересидел Алимов, компенсация ему да и другим освобождающимся по зачету не положена.

К слову, рекордсменом по «лишнему» сроку наказания банкиру не стать. Источники «Реального времени» сообщают, пока самый большой срок пересидки — 1 год и 3 месяца — у освобожденного Мамадышским судом мужчины. Он провел 581 день под стражей, а получил по приговору 2,5 года колонии-поселения.