Дело на полмиллиарда: как сын служителя Фемиды сам себе приговор выносил

В Казани финиширует судебный процесс по делу о расхищении «бесхозного» имущества на 503 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Приволжском райсуде Казани ожидается приговор по скандальному делу о липовых записях в Росреестре и отчуждении 20 помещений и участков земли. В числе потерпевших — КЗИО исполкома Казани (ущерб 460,3 млн рублей) и Минземимущество РТ (33 млн), а также ООО «Инвестстройснаб» (10 млн). В прениях гособвинитель запросила для десятки подсудимых реальные сроки от 4 до 10 лет колонии. Максимум — для бывшего госрегистратора, чуть меньше — для сына отставного судьи Верховного суда РТ. Как передает журналист «Реального времени», прения по этому делу состоялись трижды.

«Манька дома — Ваньки нет»



Рассмотрение дела с полумиллиардным, по версии Следкома, ущербом растянулось почти на 2 года. За это время один из подсудимых — Алан Новиков — выбыл с процесса, его дело выделили в отдельное производство. Другой — Александр Силантьев — за явку на процесс в нетрезвом виде был помещен в СИЗО. Назначенная судом экспертиза по делу снизила ранее выявленный размер ущерба аж вдвое, а еще истекли двухлетние сроки давности по статье о фальсификации доказательств в гражданском процессе.

В первый раз прения состоялись несколько месяцев назад, однако позже в связи с заменой прокурора их пришлось проводить повторно. Второй раз — в октябре 2017 года — гособвинение представляла уже помощник прокурора Приволжского района Наталья Кожевникова, попросив для подсудимых все те же от 4 до 10 лет колонии. 8 ноября обвиняемым было представлено последнее слово, после которого судья Тагир Рахиев намеревался уйти в совещательную комнату. Но предусмотрительно отложил выступление с последним словом единственного арестанта по делу — все того же Силантьева, а 15 ноября дал процессу задний ход — возобновил судебное следствие. Потому что часть подсудимых в своей финальной речи резко поменяли позицию и стали признаваться в том, что раньше отрицали.

Вскрылась афера, когда проверяющие обнаружили в базе под решением о прихватизации муниципального подвала в доме 5 по улице Усманова прикрепленный договор о совершенно другом объекте. Фото Максима Платонова

Суд назначил передопрос всех обвиняемых и новые прения. А по их завершении — вновь предоставил последнее слово всем, кроме опять-таки Силантьева. Ожидалось, что очередь до него, а затем и до оглашения приговора наконец-то дойдет 30 ноября. В этот день часть подсудимых снова пришли на заседание в полной готовности к посадке — с дорожными сумками и болеющими за результат родственниками. Но заседание сначала задержалось аж на 3 часа, а затем из-за неявки захворавшего адвоката судья Рахиев отложил его на 5 декабря.

Отметим, каждое судебное заседание Рахиев начинал с переклички подсудимых и адвокатов. С первыми проблем не было, а вот защитников порой приходилось ждать, а то и откладывать процесс. «Манька дома — Ваньки нет. Ванька дома — Маньки нет», — констатировал председательствующий.

Версия экс-регистратора: «Мой пароль использовали другие»

Самое суровое наказание — 10 лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей за мошенничество, легализацию имущества и недостоверные правки в госреестре — гособвинитель Кожевникова запросила для бывшего казанского госрегистратора, 31-летнего Радика Минязова. По версии следствия, с его помощью 10 подвальных и цокольных помещений в Казани были переоформлены в базе Росреестра на подставных лиц и в дальнейшем оказались в собственности двух фирм. Вскрылась афера, когда проверяющие обнаружили в базе под решением о прихватизации муниципального подвала в доме 5 по улице Усманова прикрепленный договор о совершенно другом объекте. «Этот же договор, в надежде, что никто и никогда не полезет проверять, нечистоплотный регистратор прикрепил еще к десятку незаконных решений», — утверждала на стадии передачи дела в суд следователь Следкома по РТ Евгения Романова.

Минязов в последнем слове просил об оправдании. Ранее на судебном допросе он все отрицал: «Те манипуляции, которые мне приписывают, я в принципе совершить не мог. Они были осуществлены иными лицами с использованием моего пароля». По словам подсудимого, доступ к его электронному коду имели как раз те руководители службы, что через год после его добровольного увольнения (в ноябре 2013-го) провели служебную проверку и, даже не получив его объяснений, отправили результаты в Следком. Минязов рассказал суду, как во время работы в управлении Росреестра РТ он и его коллеги не раз не могли войти в систему под своими логинами, поскольку кто-то использовал эти данные ранее.

Каждое судебное заседание Рахиев начинал с переклички подсудимых и адвокатов. С первыми проблем не было



— Такое происходило даже тогда, когда некоторые сотрудники находились в отпуске, — заявил экс-регистратор. — А уже 9, 10, 11 января 2015 года (я уже больше года не работал) под моим паролем осуществлялись манипуляции в ЕГРП. Есть скриншоты.

Если верить Минязову, задним числом внести правку в электронную программу Росреестра вообще невозможно — такая функция просто не предусмотрена разработчиком. «Я считаю, что проводил регистрацию в соответствии с законом. Умышленного искажения или подлогов не совершал — это видно из материалов дела, — заявил он в последнем слове. — Также хочу подчеркнуть, что по многим объектам переход права собственности и само право регистрировал не я, а другие регистраторы управления, причем в разное время. Однако они не были допрошены ни следователем, ни гособвинением».

«Прошу признать меня виновным»

Чуть меньший срок — 9 лет и 10 месяцев колонии со штрафом в 1 млн рублей — обвинение запросило для 33-летнего директора и учредителя ООО «Д-строй» Диаса Насыбуллина, в прошлом аспиранта юрфака КФУ, преподававшего студентам «Теорию государства и права». Насыбуллин является сыном отставного судьи Верховного суда РТ. Причем этого отпрыска обвинение считает одним из организаторов преступной группы и инициатором легализации похищенного имущества путем предоставления в суд сфальсифицированных документов о сделках с муниципальным имуществом.

В частности, по данным обвинения, на водителя Насыбуллина Евгения Депресова, от имени которого инициировались обращения в суд, фиктивно оформили несколько объектов. В том числе нежилые помещения в поселке Отары, площадью 973 кв. м, а также три земельных участка в Казани на улице Миля площадью в 33 тысячи «квадратов», которые в рамках первой экспертизы оценили в 204 млн рублей.

Поначалу защита Диаса Насыбуллина позиционировала его как риелтора, который пострадал ни за что



Поначалу защита Диаса Насыбуллина позиционировала его как риелтора, который пострадал ни за что. Однако в последнем слове сын судьи не только полностью признал вину, но и дал своим действиям правовую оценку. Свою речь со ссылками на нормы УК и УПК он построил в форме проекта приговора. Так, в его речи прозвучала длинная отсылка к своей истории болезни, данные о двух малолетних детях и супруги в декретном отпуске, а также об отсутствии судимостей и положительных характеристиках. Далее Насыбуллин прошелся по всем своим 30 эпизодам, повторяя в разных вариациях: «вину признаю», «факт преступления не отрицаю, но...» — и просил исключить из обвинения квалифицирующий признак «преступление в составе организованной группы». «Я, например, даже не был знаком ни с Жуковым, ни с Насретдиновым, ни с Минязовым», — утверждал подсудимый, ссылаясь на их показания и детализацию телефонных соединений.

— Уважаемый суд, на основании изложенного и руководствуясь статьями 296 и 297, 307, 308 УПК РФ прошу с учетом приведенных выше доводов признать меня — Насыбуллина Диаса Фридовича… виновным в совершении вышеуказанных преступлений… При этом прошу вас принять во внимание то обстоятельство, что собственникам ущерб фактически не был причинен. В содеянном раскаиваюсь, что подтверждается моей активной признательной позицией… Прошу определить мне наказание в виде лишения свободы в пределах санкций инкриминируемых мне норм в уголовном законе и применить положение статьи 73 УК РФ — назначить наказание условно. Из реального отбывания наказания — установить испытательный срок, — завершил оглашение своего «приговора» подсудимый. Согласится ли с его версией суд?

«Мной просто воспользовались»

Бывший водитель Насыбуллина в суде заявил, что его подставили. По словам Евгения Депресова, в дела шефа он не лез, но знал, что тот занимается оформлением недвижимости. Так что предложение поучаствовать в сделке воспринял как определенный знак доверия. «На мой вопрос, законно ли это, он ответил, что оформлять будет через суд, а суд — это и есть закон, — вспоминал Депресов. — Сейчас я понимаю, что мной просто воспользовались...»

По словам водителя, когда его начали вызывать в следственные органы, он поверил шефу еще раз: мол, это провокация, принял нанятого Насыбуллиным адвоката и оказался… в СИЗО. «Мой первый адвокат сам за меня составлял показания, говорил, что все делает правильно… Сейчас я понимаю, Насыбуллину надо было лишь отвести от себя подозрения», — объяснял суду Депресов.

Среди отчужденного имущества оказался и подвал «сталинки» на улице Кремлевской, который муниципалитет не регистрировал и не ремонтировал. Фото kzio.kzn.ru



Впрочем, гособвинение посчитало, что действия водителя в афере тянут на 5 лет 11 месяцев колонии. Самый же минимальный срок, 4 года лишения свободы, помощник прокурора Кожевникова запросила для признавшего вину и давшего показания против других директора юрфирмы Дмитрия Жукова. Признал вину и экс-сотрудник Росреестра Ленар Насретдинов — следствие считает, что будучи приятелем Минязова, он сводил с тем желающих заполучить муниципальную недвижимость. Напомним, среди отчужденного имущества оказался и подвал «сталинки» на улице Кремлевской, который муниципалитет не регистрировал и не ремонтировал.

Еще двое подсудимых, Александр Воробьев и Айрат Гараев, настаивали на полном оправдании. Силантьеву, напомним, последнее слово предоставить обещали сегодня.