Верховный суд РТ не выпустил сына депутата Госсовета по УДО

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Сегодня Верховный суд Татарстана узаконил отказ в условно-досрочном освобождении сыну депутата Госсовета РТ, экс-замначальника правового управления исполкома Казани Алексею Рыбушкину. За решеткой Рыбушкин получил 17 взысканий за нарушение режима и лишь два поощрения, передает журналист «Реального времени».



Срок Рыбушкин отбывает в ИК-3, в Пестречинском районе. В июле Пестречинский райсуд рассмотрел его ходатайство об УДО и отказал. Жалобу на это решение сегодня рассмотрел Верховный суд РТ.

Осужденный участвовал в заседании по видеоконференцсвязи, от участия адвоката в деле отказался. Алексей Рыбушкин просил суд объективнее отнестись к его делу и не принимать в расчет все 17 нарушений режима, поскольку все они были допущены еще до вступления приговора в силу и в период содержания в СИЗО-2 Казани.

В колонии сын депутата успел заработать два поощрения и заручиться поддержкой некой компании, готовой взять его на работу в случае УДО. Принял меры и к погашению уголовного штрафа 2 млн рублей — попросил перечислять государству всю свою зарплату в колонии, возможности реализовать личное имущества нет — оно под арестом.

Верховный суд РТ оставил решение райсуда об отказе Рыбушкину в силе.

Напомним, ущерб по «делу юристов» исполкома Казани составил 74,5 млн рублей. Согласно приговору Кировского суда Казани, средства были похищены путем взыскания через суд липовых долгов исполкома.

Бывший первый замначальника правового управления Алексей Рыбушкин не признал вину и получил 5 лет со штрафом 2 млн рублей. С учетом нахождения в СИЗО во время следствия срок наказания истекает в конце 2019 года.

Досудебщик Юлдуз Гарипов, экс-начальник юридического отдела финуправления наказан условным сроком 5 лет со штрафом 2 млн рублей. Экс-начальник отдела правового управления исполкома Леонид Ляпахин за четыре эпизода получил 3,5 года колонии со штрафом 800 тыс. рублей и уже освободился по УДО.

Экс-юрисконсульт Управления культуры Альберт Мухутдинов за четыре эпизода — 2 года и 10 месяцев со штрафом 400 тыс. рублей (после апелляции, которая смягчила приговор осужденному, скинув 2 месяца и 100 тыс. рублей).