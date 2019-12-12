Рынок новостроек Казани рухнул на треть под конец года
Причины падения продаж квартир в новостройках: фактор низкой платежеспособности покупателей или технические колебания?
Вопреки ожиданиям застройщиков и риелторов Росреестр в ноябре по Татарстану зафиксировал рекордно низкий для этого года объем сделок на первичном рынке, на 32 процента ниже, чем месяцем ранее. По словам участников рынка, уходящий год выдался непростым и все же в целом прибыльным в плане спроса и продаж. Застройщики и риелторы в разговоре с «Реальным временем» поделились своим видением, с чем может быть связано проседание долевки в ноябре, а также с какими трудностями пришлось справляться в 2019-м.
«Нетипично плохой ноябрь»
После относительной стабилизации на первичном рынке новостроек в октябре эксперты по жилой недвижимости уже делали благоприятные прогнозы на последние 2 месяца года. Но данные Росреестра за ноябрь многих удивили. По сравнению с октябрем, количество зарегистрированных договоров долевого строительства в республике упало на 32% и составило всего 998. Для сравнения в ноябре прошлого года в Татарстане продали 2 216 квартир в новостройках.
Спад продаж на первичном рынке Росреестр фиксирует по всей России. Реальное падение числа ДДУ эксперты оценивают в 16%. В III квартале 2019 года в стране было номинально зарегистрировано 162 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) — на 33% меньше, чем кварталом ранее.
По словам заместителя гендиректора компании «Унистрой» Искандера Юсупова, в конце года ожидания традиционно хорошие, потому что, как правило, продажи успешны. Но не всегда так было, тем более если проводить параллели нестабильного уходящего года с предыдущим, в котором уже поднялся аномальный спрос на долевку накануне вступления в силу закона о проектном финансировании.
Для других заметных отличий ноябрь не принес.
Хотя гендиректор компании «Бриз» Андрей Беляков не заметил резкого спада по отрасли, но полагает, что снижение показателей на первичном рынке жилья связано с нововведениями этого года:
Как отметил, представитель «Домкора», цены, которые хотя и без ярко выраженного скачка, но все же «подросли за этот год, так же сдерживают продажи. При этом отката назад не предвидится — условий для этого нет». Рост цен, как правило, наблюдается в процессе строительства. На начальном этапе объект дешевле, нежели готовое жилье.
— За год цены на наши объекты вросли в районе 5—7 процентов, на уровне инфляции. Но не так нужно ставить вопрос. Стоимость наших квартир по сравнению с ростом цен на материалы вообще не выросла. Только металл в среднем подорожал, процентов на 25. Сэкономить пытаемся на крупных партиях сезонных закупок, но выигрыш от этого небольшой, — рассказал Андрей Беляков.
Ипотека сильно отстает от роста цен
Объемы ипотеки растут с пробуксовкой. С октября по ноябрь количество сделок в Казани увеличилось на 1,7 процента (с 1 718 до 1 747). По Татарстану эта цифра упала с 4 600 до 3 966. Но если учесть, что в сентябре по республике этот показатель составлял 3 580 договоров, то такие резкие колебания, скорее всего, показатель технической корректировки в учете, полагают эксперты. И в целом за 2 месяца, с сентября по ноябрь, можно отметить рост на 386 сделок или почти 11 процентов.
Как отметил заместитель коммерческого директора по продажам ООО «Домкор» Евгений Александров, в конце каждого года застройщики и банки ожидают заметного оживления спроса, но в нынешнем году этого не происходит. Рост есть, но не такой резкий, как обычно.
По словам Евгения Александрова, на фоне дешевеющей ипотеки интерес к этим сделкам еще только начинает себя проявлять:
— Процесс этот небыстрый. По нашей компании незначительно снизился спрос на ипотеку в ноябре, но это незначительные колебания в целом по году. Богаче население не стало. Ставка в ноябре составила (от) 9 процентов.
— Снижение ставки на 1 или 0, 5 процента никогда не оказывало значительного влияния на рынок и не провоцировало покупки. Она снизилась, но не настолько, чтобы повлечь дополнительную активность. Покупает тот, кто планировал, — считает глава агентства «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.
— В среднем ипотечная ставка по нашим объектам сейчас составляет 7—8,7 процента на весь срок кредитования, еще ниже, если срок ограничен. И в декабре, по мнению экспертов, ЦБ почти наверняка еще снизит ключевую ставку, а значит, банки снизят ставки по ипотеке. Но при этом на фоне роста цен на первичное жилье, снижение ипотечных ставок нивелируется. То есть, если цена жилья выросла, к примеру, на 20 процентов, а ставка условно упала с 9 процентов до 8, то по факту у заемщика ежемесячный платеж не изменится, либо даже вырастет, — отметил Искандер Юсупов.
Люди «перекочевали из новостроек во «вторичку»
Зато рынок вторичного жилья после восстановления в октябре демонстрирует стабильность к концу года. За последний месяц в этом сегменте в Казани зарегистрировано на 152 договора купли-продажи в больше (2 406), чем в октябре (2 254) — рост превысил 6 процентов. В общем по Татарстану же в ноябре зафиксировали на 372 продажи меньше (6 029), то есть почти на 6 процентов меньше, в сравнении с предшествующим месяцем (6 401). Но если проследить данные с начала года, то на длинном отрезке заметна тенденция к повышению спроса — на 50 процентов в Казани (с 1 597 квартир в январе) и на 30 процентов по республике (с 4 645 квартир в январе).
Директор филиала «Этажи» Марат Галлямов, отметивший, что в ноябре зафиксирована слишком низкая цифра продаж на «первичке», больше характерная для показателей по Казани, а не по республике, поясняет:
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