«Зенит» мыслями был уже в финале, но у УНИКСа оказались другие планы на серию

Казанцы переломили ход полуфинала и сделали счет 2:3, пока что в пользу Санкт-Петербурга

В пятом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС одержал ключевую победу над «Зенитом» (83:66), сохранив шансы на выход в финал — счет в серии 2:3. Казанцы переломили ход встреч благодаря агрессивной защите на домашнем паркете. «Сегодня во второй половине гости смазали несколько открытых бросков, но, думаю, причина в том, что мы гораздо более сосредоточенно защищались и все время старались затруднить им попытки», — заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер УНИКС Велимир Перасович. Команда сделала работу над ошибками после неудачного выезда в Санкт-Петербург, подзарядилась домашней ареной, но потеряла на весь плей-офф Дишона Пьера. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

«Они просто начали играть жестче, а мы на это не ответили»

От третьего домашнего матча УНИКСа против «Зенита» в полуфинальной серии плей-офф ожидали только одного — победы. Без нее для казанцев борьба за кубок завершилась бы, ведь счет в серии после двух неудачных выездных матчей был 1:3 в пользу Санкт-Петербурга (напомним, что команды в полуфинале Единой лиги ВТБ играют до четырех побед). Подробнее о них можно прочитать в материале «Реального времени». Цель поставлена — задача выполнена: победа со счетом 83:66.

Как отметил после игры защитник УНИКСа Михаил Кулагин, в победе помог и разбор полетов после выездных игр, и преимущество домашней площадки:

— Мы провели много собраний, много тренировок, но, безусловно, играть дома при такой поддержке с такими замечательными болельщиками всегда огромное удовольствие.

Однако для того, чтобы переломить ход полуфинала, УНИКСу было необходимо показать все, на что они способны, и в первую очередь проявить характер.

— Они просто начали играть жестче, а мы на это не ответили. Думали, что уже дело сделано, что мы уже в финале. Будем разбирать на видео, но, думаю, ничего особенно нового нет, — заявил после игры MVP «Зенита» в этом матче форвард Георгий Жбанов. Он отметил, что в любом случае ожидали от соперников агрессии, но «только на словах, наверное».

Восемь штрафных за четверть и несостоявшаяся потасовка на паркете

Нельзя сказать, что у команд в этой игре было сильно больше нарушений (21 фол у «Зенита» и 24 фола у УНИКСа, что похоже на средние значения этого плей-офф), но напряжение и агрессия на паркете действительно ощущались.

Так, например, Ксавьер Мун заработал фол за неспортивное поведение на старте второй десятиминутки, чуть не устроив потасовку с Дмитрием Кулагиным: Мун шел с мячом, на нем сфолил Кулагин-младший, но продолжал накрывать несколько секунд после свистка, что не понравилось игроку «Зенита». Как итог: толчок, неспортивный фол и +2 очка в копилку казанцев. Счет — 22:23, хотя в начале встречи Санкт-Петербург делал комфортный для себя отрыв в восемь очков, а сейчас уже только +1. Кулагин-младший в последствии заработал еще один персональный фол на Муне через несколько секунд — настолько разозлила ситуация.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Во второй четверти «Зенит» предпринял еще одну попытку увеличить преимущество. Георгий Жбанов забросил два трехочковых мяча, а затем Ксавьер Мун довел разницу до семи очков — 35:42. Однако казанцы продемонстрировали характер в концовке четверти. С помощью агрессивной защиты и точных штрафных бросков УНИКС (за игровой отрезок было реализовано 8 штрафных из 10) сумел сократить отставание к большому перерыву. Важно отметить, что в целом на руку казанцам сыграла низкая реализация штрафных бросков со стороны «Зенита» — команда не смогла реализовать ни одного из четырех попыток после двух фолов в одном из отрезков матча.

У гостей не летело в кольца УНИКСа

Не летели мячи у гостей и с игры. Вторая половина игры ознаменовалась ведением УНИКСа в счете, что очень радовало зрителей в Казани. Особенно ярким моментом в третьей четверти стал данк Маркуса Бингэма после потери мяча Муном, который вызвал бурю эмоций у присутствующих — они даже вскочили со своих мест. А счет 52:51 в пользу хозяев паркета.

— Сегодня во второй половине гости смазали несколько открытых бросков, но, думаю, причина в том, что мы гораздо более сосредоточенно защищались и все время старались затруднить им попытки. В начале игры у «Зенита» забивали Жбанов и [Андре] Роберсон, которые не являются главными снайперами команды. На протяжении всей серии [Джонни] Джузэнг великолепно атаковал, но сегодня во второй половине допустил несвойственные для него промахи. Это сыграло нам на руку, ведь когда соперники забивают все свободные броски, крайне тяжело с ними конкурировать, — объяснял после матча главный тренер УНИКСа Велимир Перасович.

Отметим, что после игры Жбанов был замечен в профилактической повязке после жесткого падения из-за Михаила Беленицкого, но на вопросы журналистов о состоянии спортсмена главный тренер «Зенита» коротко ответил: «Какое повреждение? Кто травмирован? Жора в порядке».

Решающий рывок УНИКС совершил в середине четвертой четверти, набрав 9 очков подряд и увеличив преимущество до 15 очков — 75:60. Добившись такого перевеса, хозяева площадки уверенно довели матч до победы.



— Это была очень тяжелая, физическая игра. Во второй половине УНИКС очень жестко защищался, играл агрессивно и хорошо действовал в переходных фазах. Мы потеряли контроль в нападении и именно поэтому проиграли, — заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Зенита» Деян Радоньич.

В Санкт-Петербург УНИКС едет без Пьера

— Потратим ближайшие 2 дня на подготовку к шестому матчу и постараемся внести коррективы в свою игру, — поделился планами Перасович на шестой матч полуфинала, который пройдет в Санкт-Петербурге. Казанцам необходимо забирать две победы подряд, чтобы выйти в финал Единой лиги ВТБ.



Сегодня после перерыва УНИКС продемонстрировал эффективность в дальних бросках и подборах, которой не хватало на двух выездных встречах. Ключевую роль в успехе команды сыграл дуэт Маркуса Бингэма и Джалена Рейнольдса, который почти до конца восстановился после травмы — на паркете казалось, что он пока не демонстрирует свой максимум в плане агрессии. На двоих у дуэта центровых УНИКСа сегодня 40 очков и 9 подборов. В целом команда почти не уступила сопернику в количестве подборов — 33 против 37.

И все таки в этом плей-офф не обошлось без глобальных травм у казанской команды, которая страдала от этого многие игры перед началом плей-офф. Из команды вновь выпал Дишон Пьер, который на момент начала игры 22-го мая уже числился в лазарете.

— У него мышечная травма, он больше не сыграет в этом плей-офф, — объяснил Перасович.

Следующая игра серии пройдет 25 мая в Санкт-Петербурге.



Статистика встречи:

УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 83:66 (20:23, 22:20, 20:13, 21:10)

Самые результативные:

УНИКС: Джален Рейнольдс (21 + 5 подборов), Маркус Бингэм (19 + 4 подбора).

«Зенит»: Георгий Жбанов (17), Джонни Джузэнг (13), Трент Фрэйзер (11), Андре Роберсон (10 + 7 подборов).