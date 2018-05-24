Этажи-Казань
Общая информация
Федеральная риелторская компания «Этажи-Казань».
Первый офис компании открылся в 2000 году. На данный момент у компании 37 партнеров- застройщиков, 17 лет опыта работы, 50 банков-партнеров.
С 2014 года компания является лидером рынка среди агентств недвижимости по объему совершенных сделок, по объёму выданной ипотеки банков ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ24» и по количеству городов в России и зарубежом.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Казань, ул. Ташаяк 2а, 1 этаж
- Телефон: +7 843 210-07-70
- Сайт: kazan.etagi.com
Дата последнего обновления: 24.05.2018