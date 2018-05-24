Этажи-Казань

Общая информация

Федеральная риелторская компания «Этажи-Казань».

Первый офис компании открылся в 2000 году. На данный момент у компании 37 партнеров- застройщиков, 17 лет опыта работы, 50 банков-партнеров.

С 2014 года компания является лидером рынка среди агентств недвижимости по объему совершенных сделок, по объёму выданной ипотеки банков ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ24» и по количеству городов в России и зарубежом.





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