Список компаний

Этажи-Казань

Строительство, Агентство недвижимости

Общая информация

Федеральная риелторская компания «Этажи-Казань».

Первый офис компании открылся в 2000 году. На данный момент у компании 37 партнеров- застройщиков, 17 лет опыта работы, 50 банков-партнеров.

С 2014 года компания является лидером рынка среди агентств недвижимости по объему совершенных сделок, по объёму выданной ипотеки банков ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ24» и по количеству городов в России и зарубежом.


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Казань, ул. Ташаяк 2а, 1 этаж
  • Телефон: +7 843 210-07-70
  • Сайт: kazan.etagi.com

Дата последнего обновления: 24.05.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам