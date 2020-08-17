ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ДОМКОР
Строительство, Строительные компании
Общая информация
«ДОМКОР» — один из крупнейших строительных холдингов Республики Татарстан.
Коллектив холдинга составляет 2500 человек.
С 2006 года компания построила 1,47 млн. кв. м. жилья.
Строительный холдинг объединяет в себе ООО «Домкор Индустрия», ООО «ДОМКОР ПРОЕКТ», ООО «ДОМКОР СТРОЙ».
Руководитель — Гайнуллов Мунир Анварович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: Набережные Челны, пр. Хасана Туфана, 12, Бизнес-Центр «2.18», офис 1201
- Телефон: (8552) 74-58-30
- Email: domkor@domkor.com
- Сайт: https://www.domkor.com/
Дата последнего обновления: 17.08.2020