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ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ДОМКОР

Строительство, Строительные компании

Общая информация

«ДОМКОР» — один из крупнейших строительных холдингов Республики Татарстан.

Коллектив холдинга составляет 2500 человек.

С 2006 года компания построила 1,47 млн. кв. м. жилья.

Строительный холдинг объединяет в себе ООО «Домкор Индустрия», ООО «ДОМКОР ПРОЕКТ», ООО «ДОМКОР СТРОЙ».

Руководитель — Гайнуллов Мунир Анварович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: Набережные Челны, пр. Хасана Туфана, 12, Бизнес-Центр «2.18», офис 1201
  • Телефон: (8552) 74-58-30
  • Email: domkor@domkor.com
  • Сайт: https://www.domkor.com/

Дата последнего обновления: 17.08.2020


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