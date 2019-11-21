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Российский аналог «Википедии» представили в Уфе

11:15, 21.11.2019
Российский аналог «Википедии» представили в Уфе
Фото: wikipedia.org

В Уфе «Большая российская энциклопедия» представила проект электронно-образовательного портала, российского аналога «Википедии».

Ответственный редактор «Большой российской энциклопедии» Сергей Кравец рассказал, как на портале будет распределяться контент по областям знания.

Так, информация об истории и археологии на портале будет занимать 21% от всего пространства, науке и обществу будет посвящено 9%, а науке о Земле — 8%.

«Здесь будут отделы по литературе и лингвистике, культуре и спорту, по химическим, физико-математическим наукам, музыке, биологии и многие другие отделы», — рассказал Кравец.

Он также уточнил, что на портале ежегодно будут обновляться 20 тыс. энциклопедических понятий, пишет «РИА Новости».

Ранее президент России Владимир Путин предложил заменить онлайн-энциклопедию «Википедия» на новую редакцию Большой российской энциклопедии в электронном виде.

ТехнологииОбществоОбразование Татарстан
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