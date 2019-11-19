На пилоне, верхом на коне и в пластилине: как башкирский танец пошел гулять по планете

Под звуки «Бурзяночки» и «Гульназиры»: в интернете набирает популярность танцевальный флешмоб, запущенный в Уфе

Флешмоб «Танцую башкирский танец», организованный к 80-летию уфимского ансамбля им. Ф. Гаскарова, получил невероятную популярность по всему миру. Характерные башкирские па под звуки курая зафиксированы в Европе и за океаном. Как появилась эта акция и чем она заинтересовала главу Башкирии — в материале «Реального времени».

Танцевальное движение «гаскаровцев»

Необычная акция, запущенная в Уфе, распространилась по всему миру. К флешмобу «Танцую башкирский танец» присоединились не только жители Башкирии, но и других регионов России. Теперь под узнаваемую башкирскую мелодию выплясывают в городах США, Канады, Германии, Франции, Швейцарии, Казахстана и других стран. Свои видео с исполнением характерных движений «Гульназиры», «Бурзяночки», «Абзелилочки», «Кара юрга», «Султанакова» пользователи заливают в YouTube и социальные сети.

Флешмоб запустили артисты Государственного академического ансамбля народного танца им. Файзи Гаскарова. Они вышли в уфимский парк им. Ленина (он же парк Матросова) и исполнили фрагмент танца «Гульназира». К профессионалам присоединились прохожие, в основном студенты БашГУ: университет находится неподалеку, а в парке частенько проходят занятия физкультурой. Видео пошло гулять по интернету. Позже исполнители повторили акцию — теперь на площадке перед «Гостиным двором» с 300 участниками. Аккомпанировали им музыканты из этнорок-группы «Аргымак».

На протяжении 80 лет коллектив знакомил мир с башкирской хореографией. И танец, изначально народный, стал восприниматься как удел профессионалов. Фото gaskarov-ensemble.ru

— В этом году нашему ансамблю исполняется 80 лет, — рассказывает «Реальному времени» пресс-секретарь коллектива Элиза Сынбулатова. — В честь этой юбилейной даты мы решили организовать это танцевальное движение — исполнение башкирского танца. И в преддверии нового сезона мы сняли ролик с танцем, в котором призвали присоединиться к нашей акции. Мы даже организовали видеоуроки для тех, кто подзабыл танец и хочет выучить движения.

По ее словам, на протяжении 80 лет коллектив знакомил мир с башкирской хореографией. И танец, изначально народный, стал восприниматься как удел профессионалов (например, «гаскаровцев»), а для его исполнения нужна сцена, прически (косички), специальные национальные костюмы, лисьи шапки и т. д. Но Сынбулатова уверяет, что башкирский танец может освоить любой человек.

— Башкирский танец — это не только то, что на сцене, но и в народе, — подчеркивает собеседница нашей интернет-газеты. — И то, что «гаскаровцы» взяли у народа, возвысили его, хотим обратно вернуть в народ, чтоб простые люди его танцевали. Так мы хотим его популяризировать.

Реакция Хабирова

Видео с хештегами #ТанцуюБашкирскийТанец и #учубашкирскийтанец сначала стали выкладывать жители городов и сел Башкортостана, позже к ним присоединились в других регионах. Особенно активно откликнулись в соседней Челябинской области — втором регионе по количеству башкир. В Сети можно найти видео и из Казани, Москвы и других городов на фоне узнаваемых достопримечательностей. Затем свои ролики записали и в других уголках планеты — в Европе, Америке, Азии.

— Судя по видео, которые нам прислали, самым популярным является женский танец «Бурзяночка» — сольный номер, который легче всего исполнять, — подчеркивает Элиза Сынбулатова. — Многие, глядя на танцующих ребят и девушек под башкирскую музыку, тоже пускаются в пляс, как говорится, күңел тулып китеп (в порыве сильного воодушевления, — прим. ред.).

В октябре к флешмобу присоединился башкирский мультиинструменталист и шоумен Загир Зайнетдинов, выступающий под именем Zainetdin. Он вместе с братом станцевал в Москве на Красной площади. На акцию «гаскаровцев», в которой принял участие музыкант, обратил внимание глава Башкортостана Радий Хабиров.

— Наши ребята взяли моду танцевать в узнаваемых местах страны и мира. Мне почему-то кажется, что они совсем никому не мешают... Наоборот, люди радуются и фотографируют их. Давайте так: за самый красивый башкирский танец за пределами республики или внутри нее, но с гостем из-за пределов Башкирии — вручу через пару месяцев свой личный приз! Присылайте ссылки! — написал руководитель республики в соцсетях.

Как известный музыкант перехватил инициативу

Вдохновленный поддержкой Хабирова, свой конкурс #башкортбейеу в рамках флешмоба объявил и Zainetdin. Музыкант привлек меценатов и назначил денежные призы победителям и призерам. И акция получила новое дыхание. Количество видео с танцем подошло к тысяче. К слову, в некоторых СМИ уже стали называть именно Загира Зайнетдинова зачинателем танцевальной акции. Хотя известный музыкант лишь популяризовал флешмоб и организовал конкурс.

Всемирная паутина пополнилась довольно необычными видеороликами. Участвовали как профессиональные танцоры, так и любители, делающие первые шаги в хореографии. Люди подошли весьма творчески. В Уфе и Стерлитамаке привлекали выходцев из Африки — темнокожих иностранцев даже нарядили в шапки-малахаи, а им в руки дали кураи. Свои номера исполнили воспитанники футбольного клуба «Уфа», журналисты башкирской редакции ГТРК «Башкортостан». Отдельные энтузиасты изготовили пластилиновый мультфильм. Многие разыграли миниспектакли и смонтировали забавные видео. Был танец и двух военнослужащих-срочников. Кто-то отплясывал, сидя верхом на лошади. Не упустили шанса показать свои таланты работницы скорой медицинской помощи.

Также можно найти и совсем экстремальные перфомансы. Например, уфимка Альзира Загидуллина отправила видео, в котором она исполняет танцевальные движения на проезжей части, на краю здания и на крыше движущейся «Лады». Самыми безопасными, пожалуй, были ее танцы в кабине колеса обозрения, внутри трамвая, в прозрачном лифте и на эскалаторе, что тоже несет в себе долю риска. Судя по комментариям под соответствующим постом в «Инстаграме», не все оценили старания девушки.

Не обошлось и без скандала. Так, две девушки решили добавить современные элементы в традиционное искусство и выполнили несколько движений на пилоне (шест, который чаще используется в стрип-танцах). Любители «древней старины» увидели в этом намек на стриптиз и затравили танцовщиц. Однако девушки постарались разъяснить критикам, что речь идет о физической подготовке и гимнастике.

Самой юной конкурсантке нет и года: слегка ошарашенную малышку подвесили на руках и в такт музыки заставляли шевелить ножками и ручками. Самому возрастному участнику — 90 лет. Сначала из сотен видео было отобрано 30 финалистов. Накануне вечером подвели итоги. Гран-при получил детский народный ансамбль «Торатау» из Стерлитамака. Коллектив получит 10 тысяч рублей. Также организатор конкурса специальный приз в 10 тысяч рублей выделил 90-летнему аксакалу Заиту Шакирову, не побоявшемуся тряхнуть стариной. Еще 10 видео были отмечены призами в 5 тысяч рублей. В числе призеров оказался и казанец Айнур Ахметов, станцевавший на фоне мечети «Кул-Шариф». Свой приз получила и уфимская экстремалка.

Собственно, акция конкурсом не ограничивается. Пользователи продолжают выкладывать видео со своими танцами, знакомя всех с башкирской культурой.