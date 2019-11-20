Хабиров и Костин подписали допсоглашение между Башкирией и ВТБ по восточному выезду из Уфы

Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров и президент ВТБ Андрей Костин заключили допсоглашение по концессии на строительство проекта «Восточный выезд из Уфы». Проект предполагает окончание строительства тоннеля, моста и дороги до трассы М-5.

Документ предполагает изменения в соглашении, которые позволят снизить нагрузку на бюджет республики, передает пресс-служба главы РБ.

«Подписанное соглашение даёт старт очень важному инфраструктурному проекту для Уфы. По сути, мы создаём новый выезд из центральной части Уфы на федеральную трассу М5», — подчеркнул Хабиров.

Костин заявил о выгоде взаимного сотрудничества банка и Башкирии. Глава ВТБ считает, что это даст республике опыт банка по реализации крупных проектов, а также принесет РБ приток инвестиций.

Концессионное соглашение заключено до 2029 года. Расходы на проект оцениваются в 33,5 млрд рублей. Предполагается, что выезд будет достроен к 2023 году. Проект включает в себя тоннель, двухкилометровый мост и эстакаду с двумя большими развязками.