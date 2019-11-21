Для спасения Волги от обмеления Татарстан предлагает поднять уровень Нижнекамского водохранилища

Астрахань и Волгоград идею поддержали, а Росводресурсы — раскритиковали

Татарстан на совещании в Совете Федерации предложил поднять уровень воды в Нижнекамском водохранилище с 63 до 64 метров, что не даст Волге обмелеть так катастрофически, как в этом году, и позволит спасти рыбный нерест и судоходство. Предложение татарстанцев по решению проблемы Волжско-Камского каскада вызвало яростные споры некоторых представителей ведомств и регионов. Так, Саратов и Самара не выказали особенного энтузиазма, зато Астрахань и Волгоград, больше, чем кто-либо на своей шкуре испытавшие обмеление Волги в мае—июне 2019 года, выступили в поддержку предложения из Казани. Росводресурсы раскритиковали «татарский проект». По их мнению, территория возможного подтопления (больше 3 тыс. кв. км) в случае поднятия воды не подготовлена «даже властями Татарстана», и непонятно, что делать с незаконными постройками, которые там сегодня, якобы, стоят. Росморпорт, однако, обеими руками «за». Как обмелевшая Волга заставила всех вновь вспомнить про Нижнекамск, наблюдал корреспондент «Реального времени».

Регулировать уровень воды на Волжско-Камском каскаде будут «в ручном режиме»

Жаркие баталии разразились накануне в Совете Федерации на совещании комитета по аграрно-продовольственной политике, где Татарстан выступил с предложением. Речь шла «О мерах по реализации федеральных проектов, направленных на охрану и рациональное использование водных ресурсов РФ». На встрече обсудили ключевые проекты, которые должны быть реализованы до 2024 года, включая ФЦП «Оздоровление Волги». На совещании присутствовал и член комитета, сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов, представители Минэкологии РТ и «Татэнерго».

По данным члена комитета, сенатора от Астраханской области Геннадия Орденова, к 2024 году работы должны быть проведены на 98 объектах, по ФЦП задействованы ресурсы 83 регионов, по «Оздоровлению Волги» — 16 субъектов РФ. Региональные программы утверждены, но часть их требует проработки. Одной из проблем сенатор назвал приведение сметно-проектной документации в соответствие с требованиями нацпроекта «Экология», а также нехватку средств в регионах на эти сметы. В числе ключевых Орденов считает и нерешенную проблему регулирования уровня на Волжско-Камского каскаде: «из-за неготовности соответствующих правил, нереализации инженерно-технических проектов в прошлом, сегодня эту работу придется вести в ручном режиме и ювелирную». Здесь пересекаются интересы как верхневолжских, так и нижневолжских регионов, отметил он.

По данным Геннадия Орденова, члена комитета, сенатора от Астраханской области, к 2024 году работы должны быть проведены на 98 объектах, по ФЦП задействованы ресурсы 83 регионов, по «Оздоровлению Волги» — 16 субъектов РФ

Как обмелевшая Волга заставила всех вновь вспомнить про Нижнекамское водохранилище

Пересекаются, что интересно, они главным образом в Татарстане, сразу два водохранилища которые оказались в центре внимания после катастрофической ситуации, сложившейся на Волге весной и летом этого года. Тогда уровень воды в Куйбышевском водохранилище снизился до 49,9 метра при норме в 53. В ряде прибрежных районов, как и в Свияжском устье самого Татарстана, зафиксировано было сокращение нерестовых участков до 90 процентов. Были отменены заходы теплоходов, пострадало судоходство. Пострадали все регионы Средней и особенно Нижней Волги.

Причины катастрофы ищут до сих пор, эксперты и участвующие в дискуссии стороны, ученые, власти различных регионов сходятся лишь в одном, проблема не только и не столько в сезонном факторе, но и в антропогенном. Течением Волги управляет крупнейший в Европе Волжско-Камский каскад ГЭС, построенный в 1930—1980-е годы. Важнейшая водная артерия России — система искусственных озер, образованных девятью крупнейшими гидроэлектростанциями общей мощностью более 10 тысяч МВт. Одной из главных причин почти сразу же назвали ситуацию с Нижнекамским водохранилищем, с советских времен фактически работающим на не полной нормативной мощности. Заполняемость его балансирует на уровне 63 метров при проектной отметке в 68 метров.

Как предложение поднять уровень воды до 64 метров удвоило срок совещания сенаторов

Напомним, уже в конце июля этого года министерства природы Ульяновской, Самарской областей и Татарстана совместно обратились к Росводресурсам и Минприроды России с предложением повысить уровень Нижнекамского водохранилища хотя бы до отметки в 64 метра. Что позволило бы «сформировать полезную емкость от 1,5 до 2 кубокилометров, а в случае потребности Нижней Волги в больших объемах воды могло бы обеспечить сброс в Куйбышевское водохранилище дополнительной воды».

На совещании в Совфеде нижнекамский вопрос неожиданно оказался в центре обсуждения, даже чуть затмив проблему с экологией озера Байкал. Через час, перед самым официальным концом заседания выступил замминистра экологии Татарстана Тимур Гилязов, рассказавший, что само «Татэнерго» (местная ГЭС) готово поднять отметку водохранилища с 63,3 до 64 метров, — и продлил совещание невольно еще на целый час, вызвав яростные споры… Чиновник отметил, что достройка всей станции с увеличением отметки до 68 метров вообще-то предусмотрена Водной стратегией РФ до 2020 года, а работа ГЭС на непроектной отметке приводит к износу оборудования.

Тимур Гилязов (в центре) рассказал, что само «Татэнерго» (местная ГЭС) готово поднять отметку водохранилища с 63,3 до 64 метров, — и продлил совещание невольно еще на целый час, вызвав яростные споры

— Понятно, что поднять до 68 метров невозможно, так как с 1978 года, когда станция была введена в эксплуатацию, часть берега была заполнена недобросовестными застройщиками. Придется поднимать до 64 метров. Это поможет Куйбышевскому водохранилищу, что актуально в случае ситуации маловодья в мае 2019 года. Разработка проекта будет вестись на средства «Татэнерго», — объяснил замминистра.

Росводресурсы: территория возможного подтопления не подготовлена властями Татарстана

В Татарстане уже создана рабочая межведомственная группа, в которой приняли участие все ведомства и организации, связанные с обоими водохранилищами. Разрешение на поднятие уровня воды было от этой группы получено. И власти Татарстана обратились в Минприроды РФ с просьбой об увеличении уровня до 64-й отметки. Откуда-то из толпы участников тут же послышался голос одной из участниц совещания, заявившей, что принимать подобное решение одному Татарстану — «недопустимо», необходимо согласование четырех регионов, на территории которых Нижнекамское водохранилище и находится.

Представитель «Федерального агентства водных ресурсов» (Росводресурсы) Дмитрий Савостицкий сначала в целом выступил в поддержку проекта «Татэнерго» и Татарстана. Однако затем заявил, что сегодня все четыре примыкающих к Нижнекамскому хранилищу региона (Удмуртия, Башкортостан, Пермский край, Татарстан) продемонстрировали полную «неготовность вычистить те территории, которые должны быть в случае реализации проекта затоплены». Во-вторых, необходимо самому «Татэнерго» достраивать все те защитные сооружения, которые были заложены еще в советском проекте — на его же, как подразумевал чиновник, деньги.

— Просто так поднять отметку — вопрос не такой однозначный. Это и зон затопления касается. И строительства защитных сооружений. Проект комплексный должен быть и соответствовать современным требованиям, — заявил Савостицкий. — Власти всех регионов знают, что в случае поднятия отметки до 64 метров будут затоплены 3 тысячи квадратных километров. Правила подтопления согласованы и с Татарстаном, и с Башкортостаном, и с Удмуртией. Но территория [возможного подтопления] не подготовлена для этого даже властями РТ, — указал представитель Росводресурсов, не смущаясь мрачного взгляда, которым буровил его сенатор из Татарстана Геннадий Емельянов. — Эта территория в 3 тысячи кв. км должна быть санирована. И надо понимать, нужны ли необходимые защитные сооружения? Все бремя же ляжет на них!

«Просто так поднять отметку — вопрос не такой однозначный. Это и зон затопления касается. И строительства защитных сооружений. Проект комплексный должен быть и соответствовать современным требованиям», — заявил Савостицкий (на фото второй справа)

Самаре и Саратову все равно, зато за татар вступились Астрахань и Волгоград

Сенатор Орденов предложил проработать татарстанский проект с регионами-соседями и, главное, специалистами. И составить, наконец, «правильное техническое задание». Представитель Астраханской области тут же пустился в защиту «татарского проекта», заявив, что сегодня регулирование Волжско-Камского каскада «запросам не соответствует». По этой причине летом в области погибло 98 процентов рыбной молоди, участились пожары — напротив, сегодня сложилась обратная ситуация: из-за осеннего дождевого паводка водохранилища переполнены, и это опять повлияет на весеннюю ситуацию: «Мы поддерживаем мероприятия по росту емкости водохранилищ. И проект соответствует поручениям премьер-министра Дмитрия Медведева, которые он дал в августе этого года по реконструкции водохранилищ Волжско-Камского каскада».

Однако когда руководитель совещания попросил высказаться другие волжские регионы, выяснилось, что Самарская область, которая поддерживала Татарстан еще в конце июля 2019 года в решении поднять отметку до 64 метров, «предательски» отказалась от этого! Во всяком случае Максим Шаго, замминистра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, заявил, что регион больше зависит от Саратовского водохранилища, а Нижнекамское на самарцев вообще никак не влияет. На резонное замечание Орденова, что речь идет о ситуации с паводками, чиновник не ответил. Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин тоже заявил, что Нижнекамское водохранилище на ситуацию с Волгой в регионе тоже «особенно не влияет».

«Тяжело жителям объяснять, почему летом воды не было, а сейчас она появилась откуда-то»

Но если средневолжские соседи Татарстана в целом не выразили какого-либо энтузиазма, то южные приволжские регионы выступили «за». Помимо Астрахани, Казань поддержал и Волгоград:

— Мы поддерживаем необходимость увеличения регулирующей емкости Волжско-Камского каскада. Напряженный год был. Тяжело жителям объяснять, почему летом воды не было, а сейчас она появилась откуда-то…, — уныло заявил представитель комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области.

Поддержал проект и гендиректор ФГУП «Росморпорт» Андрей Лаврищев, поднятие водохранилище до 64-й отметки позволит морякам увеличить габариты пути («мы двумя руками за это!»), тем более, что в планы заложена и реконструкция Нижнекамского гидроузла, позволяющего увеличить уровень воды до 2023 года.

Если средневолжские соседи Татарстана в целом не выразили какого-либо энтузиазма, то южные приволжские регионы выступили «за»

Как поднятие воды повлияет на Нижнюю Волгу

Пришло время защищать свой проект компании «Татэнерго», от которой к сенаторам прибыли директор по развитию Руслан Адамоков и курирующий проект Айрат Мардиханов. Адамоков просто заявил, что компания как собственник, разумеется, заинтересована в его реализации, и напомнил, что Нижнекамская ГЭС одна из системообразующих станций и приведение водохранилища в порядок «окажет положительное влияние на всю энергосистему Волги».

— Есть протокол совещания правительства с Дмитрием Медведевым в Астрахани от 30 августа 2019 года, — начал объяснять инициативу Мардиханов. — Там прописано рассмотреть возможность увеличения мощности Волжско-Камского каскада. Емкости не хватает Нижней Волге, Астрахани, Волгограду. Страдают и регионы, граничащие с Куйбышевским водохранилищем: Ульяновская область, Татарстан и так далее. С нашей точки зрения, наиболее эффективный и оптимальный способ решения задачи — рассмотрение вопроса увеличения уровня Нижнекамского водохранилища до 64-й отметки, 68-ю отметку мы, в принципе, даже не рассматриваем, потому что многое не достроено, мало того, на территориях незаконно были построены другие объекты, 64-й пункт — некий оптимум, при котором не затапливаются и не подтапливаются существующие населенные объекты, и обеспечивается отрегулированный уровень в 2 кубокилометра воды! Мы понимаем важность согласования со всеми ведомствами, мы не тянем одеяло на себя! Надо согласовать с коллегами из Башкортостана, Удмуртии, Пермского края — обязательно! Мы предлагаем провести анализ влияния поднятия уровня на регионы, граничащие с водохранилищем. Мы не предлагаем завтра поднимать! Мы предлагаем рассмотреть вопрос, как это повлияет на Нижнюю Волгу. Готовы даже профинансировать эту историю!

«В 1991 году вода достигала отметки в 64 метра, был перелив через шлюзы!»

Наконец, за «татарский проект» выступили и эксперты, например, начальник Информационно-аналитического центра регистра и кадастра Сергей Беднарук удивился опасениям властей отдельных регионов. По его данным, за все время существования водохранилища отметка в 64 метра достигалась неоднократно («в 2005 году вода на отметке 64 метра 10 дней стояла, и ничего!»), а по действующим нормативам все жилые сооружения должны строиться обязательно с учетом невероятной на сегодня отметки в 67,3 метра. «Будет уровень подниматься или нет, но по закону надо защищать постройки под условия в 67 метров!». Если уровень не поднимать, придется, по мнению Беднарука, строить «еще одну Каму, гидроузел — согласно чебоксарскому проекту в километр длиной, и еще одну Волгу рыть».

— В 1991 году вода достигала отметки в 64 метра, был перелив через шлюзы! ГЭС была остановлена и стояла долго. Напротив, когда Росводресурсы возвращали Нижнекамское водохраналище на отметку в 62 метров, так народ в интернете возмущался: «Вода ушла из колодцев, щука не ловится», народ в ярости был! Вопрос должен рассматриваться в комплексе, а решения сегодня принимаются спонтанные.

Беднарук считает, что если отметку до 64 метров не поднимут, то «придется выселять не 1,5 тысячи строений, а кучу населения вообще» — при этом сами обходные пути под Чебоксарском будут работать вынуждено раз в 50 или 100 лет.

По данным Андрея Чибисова из Минстроя РФ, главные загрязнители реки Волги — это… Москва и Московская область, что было подтверждено исследованиями 2019 года

Многомиллиардная очистка Волги может встать — из-за того, что ФЦП свалилась на водоканалы «внезапно как зима»

На совещании, помимо нижнекамской проблемы, вдруг возбудившей кучу ведомств и регионов вдоль по Волге, обсуждали и вообще тему чистой волжской воды и загрязнений. По данным Андрея Чибисова из Минстроя РФ, главные загрязнители реки Волги — это… Москва и Московская область, что было подтверждено исследованиями 2019 года. Минстрой отвечает за обеспечение высокой доли населения чистой волжской водой и снижения числа загрязняющих стоков. В рамках оздоровления Волги будет модернизировано или построено 220 объектов, по ФЦП «Чистая вода» — 2 700 объектов.

С этого года в ряде регионов (их не назвали) были начаты строительно-монтажные работы по 128 объектам на 3,7 млрд рублей, еще на 3 млрд рублей 118 работ законтрактовано. По волжской программе ведется реализация 51 объекта на 10,4 млрд рублей. Пока, впрочем, ни одного вводного объекта нет, что обусловлено крупностью этих объектов. Большая часть их введена будет в 2020 году, а часть лишь до 2022 года. Всего по волжским проектам законтрактовано строительство 42 объектов на 8 млрд рублей. Впрочем, саму очистку той же Волги под сомнение поставила исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова, которая считает, что из-за того, что это «счастье в форме ФЦП свалилось на нас внезапно, как зима», никто не мог предполагать огромный объем финансирования, в результате нужных проектировщиков, как и нормальных проектов, сегодня нет и в скором времени не появится. Проблема и с качеством проектов, со сроками и даже экспертизой — кадров нет, что ставит под угрозу реализацию самой ФЦП. Водоканалы, по ее словам, сегодня не смогут на должном уровне профинансировать очистные сооружения, не все регионы — доноры.