«Салават Юлаев» дома одолел «Амур»
«Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного первенства КХЛ одолел хабаровский «Амур» (5:3).
В составе уфимцев по голу забросили Сошников, Бурмистров, Ларсен, Маннинен и Кадейкин. Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк дважды ассистировал партнерам, благодаря чему стал лучшим бомбардиром клуба в истории выступлений в КХЛ. Предыдущий рекорд принадлежал Александру Радулову.
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Амур» (Хабаровск) - 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)
Голы:
1:0 (08:06) — Сошников (Маннинен);
1:1 (08:55) — Кацуба (Язьков);
2:1 (24:35) — Бурмистров (Умарк, Хартикайнен);
2:2 (33:19) — Голубев (Зогорна);
3:2 (50:00) — Ларсен (Умарк, бол.);
3:3 (50:44) — Корягин (Игнатович, Горшков);
4:3 (58:37) — Маннинен (Сошников);
5:3 (59:36) — Кадейкин (Хохряков, в пустые ворота).
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