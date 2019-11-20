Рустам Минниханов посетит Уфу в конце ноября

Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в ежегодном заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которое пройдет 28—30 ноября в Уфе.

Помимо главы республики, в работе форума примут участие замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов, постоянный представитель РФ по ОИС Рамазан Абдулатипов, заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Фарид Мухаметшин, а также главы Башкирии, Республики Дагестан, Чеченской Республики, Крыма, Ингушетии и других.

На мероприятии состоится торжественное вручение национальной премии Рустама Минниханова и Евгения Примакова, торжественный прием от имени главы Башкортостана, а также пленарное и три рабочих заседания.

Помимо этого, на форуме покажут видеоролики об основателях группы Евгении Примакове и Минтимере Шаймиеве, сообщают организаторы форума.



Ранее сообщалось, что Рустам Минниханов отправится с рабочей поездкой в Узбекистан.