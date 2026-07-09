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Россияне стали меньше доверять рублю для накоплений

13:25, 09.07.2026

За год число сторонников рубля сократилось на 11 процентных пунктов. Доллар и юань набирают популярность

Россияне стали меньше доверять рублю для накоплений
Фото: Реальное время

52% россиян советуют хранить сбережения в рублях, год назад таких было 63%. Об этом говорят данные опроса SuperJob, в котором участвовали 1 600 человек.

— Доля сторонников доллара составила 34%. Уровень доверия к евро и китайскому юаню сравнялись — 23 и 22% соответственно, — пишет в своих исследованиях SuperJob.

За год доверие к рублю упало на 11 процентных пунктов, но он остается самой надежной валютой для накоплений — его выбрали 31% (год назад было 36%). Доллар назвали 16%, евро — 5%.

Ранее частные инвесторы вложили рекордные 162 млрд рублей в облигации РФ.

Вадим Вахрушев

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