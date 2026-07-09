МИД Франции анонсировал скорое принятие 21-го санкционного пакета ЕС

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о стратегии ЕС по «поэтапному разрушению» российской экономики санкциями

Европейский союз может одобрить 21-й пакет санкций против России в начале следующей недели. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на пресс-конференции в Варшаве.

По словам главы французского МИД, новые ограничения будут направлены против российского финансового сектора и должны привести к дальнейшему сокращению доходов России от экспорта энергоресурсов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что ЕС готовит новый пакет санкций. В его рамках, по ее словам, предлагается сохранить действующий потолок цен на российскую нефть до января 2027 года, а также расширить санкционные списки за счет десятков торговых судов. При этом глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о стратегии ЕС по «поэтапному разрушению» российской экономики санкциями.

Наталья Жирнова