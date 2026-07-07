Шохин предупредил о риске повышения ключевой ставки из-за топливного кризиса

Шохин считает, что монетарные методы борьбы с инфляцией неэффективны. На заседании 24 июля ЦБ может сохранить ставку или повысить ее

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что на заседании 24 июля Центробанк может рассмотреть повышение ключевой ставки. Поводом для этого служит ситуация на топливном рынке, которая усиливает инфляционное давление, передает его слова «Ведомости».

— Июльское заседание совета директоров в лучшем случае сохранит ставку, насколько можно понимать комментарии участников заседания предшествующего, — добавил Шохин.

При этом глава РСПП считает, что повышение ставки было бы неправильным шагом. По его мнению, монетарные методы неэффективны для борьбы с немонетарными факторами инфляции, в том числе с ростом цен на топливо.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что у регулятора сохраняется пространство для снижения ключевой ставки.

Вадим Вахрушев