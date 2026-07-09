Дефицит федерального бюджета за год вырос на 2,3 трлн рублей

Значительная часть средств была направлена на раннее исполнение обязательств за счет оперативного заключения контрактов и авансирования отдельных расходов

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По итогам января — июня 2026 года дефицит федерального бюджета России, по предварительной оценке, составил 5,731 трлн рублей. Это на 2,345 трлн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Минфин РФ.

Как сообщили в Минфине, высокий уровень дефицита в первой половине года связан прежде всего с опережающим финансированием расходов. Ведомство отмечает, что значительная часть средств была направлена на раннее исполнение обязательств за счет оперативного заключения контрактов и авансирования отдельных расходов.

Общий объем расходов федерального бюджета за январь — июнь достиг 24,353 трлн рублей, что на 16,1% превышает показатель аналогичного периода 2025 года. Рост расходов, по данным министерства, обусловлен ускоренным исполнением бюджетных обязательств в первой половине года.

При этом общие доходы федерального бюджета за январь—июнь 2026 года, по предварительной оценке, выросли на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 18,622 трлн рублей. Основным драйвером роста стали ненефтегазовые доходы, которые увеличились на 16,3% — до 14,961 трлн рублей.

Наталья Жирнова