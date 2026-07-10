НБКИ: банки в июне отклонили почти 75% заявок на потребкредиты в Татарстане

Самые низкие показатели отказов среди регионов-лидеров по числу заявок в ПФО отмечены в Нижегородской области (68,9%) и Удмуртии (70,4%)

Фото: Динар Фатыхов

Доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в России в июне 2026 года выросла до 73,3%. Такие данные «Реальному времени» предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с маем показатель увеличился на 1,4% — месяцем ранее доля отказов составляла 71,9%. Рост произошел после пяти месяцев непрерывного снижения. При этом по сравнению с июнем 2025 года число отказов сократилось на 3,2% — год назад показатель составлял 76,5%.

Среди регионов с наибольшим количеством заявок на потребительские кредиты самая высокая доля отказов в июне была зафиксирована в Новосибирской области — 75,4%. В число регионов с высоким уровнем отказов вошел Татарстан. В июне банки отклонили 74,6% заявок на потребительские кредиты в республике. По сравнению с маем показатель вырос на 1,4% — с 73,2%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Среди других регионов с высокой долей отказов оказались Челябинская область (74,6%), Волгоградская область (74,5%), Ставропольский край (74,4%), Алтайский край и Забайкальский край (по 74,0%). Наиболее заметный рост доли отказов за месяц зафиксировали в Приморском крае — на 2,3%, Воронежской области — на 2,1%, Нижегородской и Белгородской областях — на 2%.

Самые низкие показатели отказов среди регионов-лидеров по числу заявок отмечены в Белгородской области (66,8%), Воронежской (68,5%), Нижегородской (68,9%), Приморском крае (69,3%) и Удмуртии (70,4%).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, банки продолжают придерживаться осторожной политики при выдаче кредитов из-за жестких условий денежно-кредитной политики и ограничений для заемщиков с высокой долговой нагрузкой. При этом конкуренция за клиентов с высоким кредитным рейтингом усиливается: среди заемщиков с персональным кредитным рейтингом выше 750 баллов доля отказов по потребкредитам составляет около 50%.

Наталья Жирнова