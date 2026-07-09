Все виды пенсий вырастут в 2027 году

Страховые пенсии проиндексируют дважды — с 1 февраля и 1 апреля. Социальные пенсии повысят 1 апреля

Фото: Динар Фатыхов

Все виды пенсий — страховые, социальные, накопительные, военные — будут повышены в 2027 году. Об этом сообщила доцент РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

— Итоговый размер повышения будет определен после оценки экономической ситуации ближе к концу года, — передает ее слова РИА «Новости».

Она добавила, что страховые пенсии по старости проиндексируют дважды: с 1 февраля и 1 апреля. Социальные пенсии повысят 1 апреля.

Также пересчитают доплаты для шахтеров и летчиков. С 1 августа вырастут выплаты работающим пенсионерам и накопительные пенсии. В октябре проиндексируют военные пенсии.

Ранее в России сократили перечень документов для получения пенсии.

Вадим Вахрушев