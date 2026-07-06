Погрузка на железной дороге в Татарстане выросла на 3,2%

Грузопоток превысил 7,7 млн тонн

Фото: Максим Платонов

В I полугодии 2026 года погрузка на железнодорожной сети в Республике Татарстан увеличилась на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила 7,7 млн тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Казанского региона Горьковской железной дороги-филиала ОАО «РЖД».

Основу грузопотока традиционно составили нефтепродукты — их объем достиг 5,4 млн тонн (+2,3%). При этом зафиксирован резкий рост аграрных перевозок: отгрузки зерна выросли почти в два раза. В то же время отправка химикатов и соды показала снижение на 2,3%, тогда как перевозки удобрений показали минимальный рост на 0,4%.

Напомним, что на прошлой неделе в Арском районе Татарстана два вагона хозяйственного поезда сошли с рельсов, что привело к задержкам пяти пассажирских поездов и двух электричек.

Зульфат Шафигуллин