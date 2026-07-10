Прибыль компаний упала на 20%, а налог в бюджет вырос до 1 трлн рублей

С 2025 года ставка налога выросла с 20 до 25%, федеральная часть увеличилась с 3 до 8%

Фото: Динар Фатыхов

В I квартале 2026 года российские компании заработали 8,4 трлн рублей — на 20% меньше, чем годом ранее, следует из данных Росстата. Однако налог на прибыль принес федеральному бюджету рекордный 1 трлн рублей, поступления выросли на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, показала статистика ФНС.

— Главная причина такого разрыва — повышение ставки. С 2025-го она выросла с 20 до 25%. Правда, выиграл от этого только федеральный бюджет, — передают «Известия» слова эксперта по налоговому сопровождению бизнеса Эльзы Перепелкиной.

Федеральная часть выросла с 3 до 8%, региональная осталась на уровне 17%. Теперь с каждых 100 рублей прибыли в центр идет 8 рублей вместо трех. Региональные поступления снизились на 12%, до 1,4 трлн рублей. Общий рост сборов по налогу на прибыль составил около 2% год к году, передают «Известия».

Ранее сообщалось, что дефицит федерального бюджета за год вырос на 2,3 трлн рублей.

Вадим Вахрушев