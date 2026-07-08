Глава РСПП усомнился в борьбе с инфляцией на фоне роста цен на топливо

Для стабилизации требуются инвестиции в НПЗ и другие мощности

Глава РСПП Александр Шохин заявил, что победить рост цен на топливо в текущих условиях методами денежно-кредитной политики невозможно. Об этом он сказал на выездной сессии Веронского Евразийского экономического форума в рамках «Иннопрома».

— У Центрального банка жесткая линия на достижении таргета в 4% по инфляции. Но тем не менее мы понимаем, что много немонетарных факторов влияет на инфляцию, — сказал глава РСПП.

Шохин подчеркнул, что для стабилизации ситуации требуются инвестиции в восстановление НПЗ и других мощностей. Он считает, что важно найти баланс между борьбой с инфляцией и стимулированием инвестиций, а не двигаться по прямой траектории жесткой монетарной политики.

Ранее глава РСПП предупредил о риске повышения ключевой ставки на заседании ЦБ 24 июля из-за топливного кризиса.

Вадим Вахрушев