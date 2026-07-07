В России сократили перечень документов для получения пенсии

Социальный фонд теперь сам запрашивает данные о стаже и заработке, а для оформления достаточно паспорта и СНИЛС

Фото: Динар Фатыхов

В России с 7 июля вступил в силу приказ Минтруда, который утверждает новый перечень документов для оформления пенсий. Документ заменил правила, действовавшие с 2021 года, сообщает доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

— Данные изменения направлены прежде всего на повышение удобства граждан в вопросе реализации своего конституционного права на получение пенсии, — передает слова Балынина РИА «Новости».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ключевое нововведение — Социальный фонд теперь сам будет запрашивать данные о стаже и заработке через Единую цифровую платформу. Если сведения уже есть в государственных системах, для оформления пенсии понадобятся только паспорт и СНИЛС. Дополнительные документы потребуются только в тех случаях, когда информация отсутствует, например при подтверждении периодов работы до 2002 года.

Новый порядок касается страховых, накопительных и государственных пенсий, а также размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. В Минтруде подчеркнули, что упрощение процедуры не отменяет обязательной проверки всех данных — просто большую часть работы теперь выполняет автоматическая система.

Ранее сообщалось, что летом 2026 года российским пенсионерам пересчитают выплаты по нескольким основаниям — основная индексация пройдёт 1 августа.

Вадим Вахрушев