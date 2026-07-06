В Татарстане инвесторам продают земскую больницу начала XX века
Новый собственник обязан выполнить все реставрационные работы в соответствии с охранным обязательством в установленные сроки
В Нурлатском районе Татарстана инвесторам предлагают приобрести за символическую цену в 1 рубль историческое здание бывшей земской больницы в селе Чулпаново. Объект является памятником регионального культурного значения, сообщает Комитет РТ по охране ОКН.
Здание было построено в 1913 году при финансовой поддержке Английского Красного Креста. Уже в 1915 году больница начала принимать пациентов. Здание использовалось как военный госпиталь в годы Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. Во второй половине XX века оно работало как участковая больница и было закрыто в 1990 году.
Напомним, что по программе «1 рубль за объект» инвестор покупает историческое здание по символической цене.
— Право собственности переходит к покупателю сразу, но с обременением. Новый собственник обязан выполнить все реставрационные работы в соответствии с охранным обязательством в установленные сроки. После полного выполнения условий обременение снимается, — объясняют в комитете.
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