В Татарстане инвесторам продают земскую больницу начала XX века

Новый собственник обязан выполнить все реставрационные работы в соответствии с охранным обязательством в установленные сроки

В Нурлатском районе Татарстана инвесторам предлагают приобрести за символическую цену в 1 рубль историческое здание бывшей земской больницы в селе Чулпаново. Объект является памятником регионального культурного значения, сообщает Комитет РТ по охране ОКН.

Здание было построено в 1913 году при финансовой поддержке Английского Красного Креста. Уже в 1915 году больница начала принимать пациентов. Здание использовалось как военный госпиталь в годы Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. Во второй половине XX века оно работало как участковая больница и было закрыто в 1990 году.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что по программе «1 рубль за объект» инвестор покупает историческое здание по символической цене.

— Право собственности переходит к покупателю сразу, но с обременением. Новый собственник обязан выполнить все реставрационные работы в соответствии с охранным обязательством в установленные сроки. После полного выполнения условий обременение снимается, — объясняют в комитете.

Наталья Жирнова