Врач-гинеколог с УЗИ может зарабатывать в Казани до 500 тысяч рублей

SuperJob составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий июля в Казани

Фото: Максим Платонов

Сервис SuperJob составил рейтинг самых привлекательных вакансий июля 2026 года в Казани. Самое высокооплачиваемое предложение — врач — акушер-гинеколог с навыками УЗИ-диагностики. Зарплата — от 200 до 500 тысяч рублей в месяц.

— В число лучших предложений также вошла вакансия водителя категории Е. Работодатель предлагает доход от 160 000 до 300 000 рублей в месяц, — сказано в исследовании.

Для IT-специалистов интересна вакансия руководителя проектов с зарплатой 143 тысячи рублей.

В топ-5 также вошли директор супермаркета (от 120 тысяч рублей) и автослесарь-автомеханик (от 120 тысяч рублей). В других городах лидируют начальники отделов, инженеры и врачи.

Ранее банковская отрасль стала самой высокооплачиваемой в Казани.

Вадим Вахрушев