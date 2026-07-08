Частные инвесторы вложили рекордные 162 млрд рублей в облигации РФ

По итогам года и последних 12 месяцев корпоративные облигации остаются одними из самых доходных инструментов на российском рынке

Фото: Динар Фатыхов

Российские частные инвесторы в июне увеличили вложения в облигации корпоративного сектора. Объем покупок достиг нового максимума и составил 162 млрд рублей. Об этом сообщает Центробанк России.

Рост интереса к облигациям связан с увеличением их доходности. По итогам года и последних 12 месяцев корпоративные облигации остаются одними из самых доходных инструментов на российском рынке.

В июне на финансовом рынке выросла волатильность и увеличились объемы торгов. Доходности облигаций продолжили расти, особенно по долгосрочным инструментам, что повысило их привлекательность для инвесторов. При этом российский рубль вернулся к средним значениям за последние 12 месяцев, а фондовые индексы продолжили снижение.

Ранее Минфин Башкирии отложил выпуск облигаций на 7 млрд рублей. Изначально сбор заявок был запланирован на 1 июля, а техническое размещение — на 3 июля.

Наталья Жирнова