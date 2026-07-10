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Денежная база в России выросла на 225,5 млрд рублей

11:58, 10.07.2026

Объем денежной базы в узком определении вырос до 21,59 трлн рублей

Денежная база в России выросла на 225,5 млрд рублей
Фото: Динар Фатыхов

По данным Банка России, объем денежной базы в узком определении составил 21 590,9 млрд рублей. Неделей ранее этот показатель равнялся 21 365,4 млрд рублей.

— Таким образом, за период она выросла на 1,04%, или на 225,5 млрд рублей, — сообщает пресс-служба Банка России.

В узком определении денежная база включает наличные деньги, выпущенные ЦБ (с учетом остатков в кассах банков), а также средства на счетах обязательных резервов кредитных организаций по привлеченным рублевым средствам, депонируемые в регуляторе.

Ранее Банк России снизил официальные курсы основных иностранных валют.

Вадим Вахрушев

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